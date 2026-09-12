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Сенсорный смеситель Savol (S-GY8885) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сенсорный смеситель Savol (S-GY8885)

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Сенсорный смеситель Savol (S-GY8885) - фото 1
Сенсорный смеситель Savol (S-GY8885) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
140
Длина излива
175
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Сенсорный смеситель Savol (S-GY8885) - фото 1
  • Сенсорный смеситель Savol (S-GY8885) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683973
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
15
Ширина, см
22.7
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, 2 шт. подводки для подключения холодной и горячей воды, блок управления, инструкция по установке, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
140
Длина излива
175
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
сенсорный, работает от батареек типа аа, может подключаться к сети 220в с помощью адаптера.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х10
Вес, кг.
1.8

Описание товара Сенсорный смеситель Savol (S-GY8885)

Сенсорный смеситель Savol S-GY8885 — современное решение для раковины с автоматическим управлением подачей воды. Работает от батареек (4?AA) или сети 220В через адаптер (опционально). Регулировка температуры осуществляется рычагом на корпусе. Комплектация включает смеситель, подводки, блок управления и инструкцию. Хромированная поверхность в современном дизайне сочетает функциональность и эстетику



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Отзывы о товаре Сенсорный смеситель Savol (S-GY8885)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
15
Ширина, см
22.7
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, 2 шт. подводки для подключения холодной и горячей воды, блок управления, инструкция по установке, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
140
Развернуть
Длина излива
175
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
сенсорный, работает от батареек типа аа, может подключаться к сети 220в с помощью адаптера.
Страна производитель
Китай
Описание
Сенсорный смеситель Savol S-GY8885 — современное решение для раковины с автоматическим управлением подачей воды. Работает от батареек (4?AA) или сети 220В через адаптер (опционально). Регулировка температуры осуществляется рычагом на корпусе. Комплектация включает смеситель, подводки, блок управления и инструкцию. Хромированная поверхность в современном дизайне сочетает функциональность и эстетику


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие
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Отзывы


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