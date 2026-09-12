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Смеситель для ванны Haiba (HB60617) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны Haiba (HB60617)

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Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 1
Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 2
Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 3
Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 4
Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 5
Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 6
Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 7
Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 8
Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 9
Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 10
Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 11
Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 12
Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 13
Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 14
Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 15
Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
172
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 1
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 2
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 3
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 4
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 5
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 6
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 7
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 8
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 9
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 10
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 11
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 12
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 13
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 14
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 15
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60617) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685543
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
19
Длина, м
13
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
23
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, шланг, душевая лейка, держатель душевой лейки, эксцентрики, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
172
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х40х25
Вес, кг.
2.67

Описание товара Смеситель для ванны Haiba (HB60617)

Смеситель для ванны, HAIBA HB60617 с поворотным изливом, душевой лейкой, аэратором, латунь, хром. Haiba специализируется на производстве и проектировании всех видов смесителей. В ассортименте компании представлены смесители для ванн, раковин, душевых кабинок и биде. К разработке дизайна смесителей производитель привлекает итальянских дизайнеров, придерживающихся европейских канонов стиля, поэтому продукция имеет неповторимый современный дизайн. Процесс производства включает в себя: отливку, обработку, полировку, гальванику и сборку готовых изделий. Все изделия проходят тестовое испытание на стендах под давлением. Вся сантехника изготавливается из высококачественных материалов и полностью безопасна для здоровья. Смеситель для ванны Haiba HB60617. Выполнен в современном стили из качественных материалов.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель для ванны Haiba (HB60617)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
19
Длина, м
13
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
23
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, шланг, душевая лейка, держатель душевой лейки, эксцентрики, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
172
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны, HAIBA HB60617 с поворотным изливом, душевой лейкой, аэратором, латунь, хром. Haiba специализируется на производстве и проектировании всех видов смесителей. В ассортименте компании представлены смесители для ванн, раковин, душевых кабинок и биде. К разработке дизайна смесителей производитель привлекает итальянских дизайнеров, придерживающихся европейских канонов стиля, поэтому продукция имеет неповторимый современный дизайн. Процесс производства включает в себя: отливку, обработку, полировку, гальванику и сборку готовых изделий. Все изделия проходят тестовое испытание на стендах под давлением. Вся сантехника изготавливается из высококачественных материалов и полностью безопасна для здоровья. Смеситель для ванны Haiba HB60617. Выполнен в современном стили из качественных материалов.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


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