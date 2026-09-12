Смеситель для ванны Haiba (HB60617)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны Haiba (HB60617)
Смеситель для ванны, HAIBA HB60617 с поворотным изливом, душевой лейкой, аэратором, латунь, хром. Haiba специализируется на производстве и проектировании всех видов смесителей. В ассортименте компании представлены смесители для ванн, раковин, душевых кабинок и биде. К разработке дизайна смесителей производитель привлекает итальянских дизайнеров, придерживающихся европейских канонов стиля, поэтому продукция имеет неповторимый современный дизайн. Процесс производства включает в себя: отливку, обработку, полировку, гальванику и сборку готовых изделий. Все изделия проходят тестовое испытание на стендах под давлением. Вся сантехника изготавливается из высококачественных материалов и полностью безопасна для здоровья. Смеситель для ванны Haiba HB60617. Выполнен в современном стили из качественных материалов.
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