Смеситель для кухни Lemark Comfort (LM3074C-Blue)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
синий, хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
20.6
Длина излива
22.7
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%19 850 руб. 23 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 552540
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
46.9
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
16.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
синий, хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
20.6
Длина излива
22.7
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х35х8
Вес, кг.
3.75
Описание товара Смеситель для кухни Lemark Comfort (LM3074C-Blue)
Серия COMFORT. Комплектация: 2-функциональная излив-лейка с аэратором Neoperl Perlator для водопроводной воды Аэратор Neoperl Perlator для питьевой воды Керамический картридж Sedal Cold Start Termaclick Mirror 35 мм Для крана с питьевой водой: кран-букса с керамическими пластинами (угол поворота - 90?) Гибкая подводка 1/2 60 см Присоединительная группа для настольного крепления Переходник для подключения шланга от фильтра с питьевой водой Металлические рукоятки </span>
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Бренд
Тип товара
Высота, см
46.9
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
16.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
синий, хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
20.6
Длина излива
22.7
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Форма излива
традиционный
Страна производитель
Китай
Серия COMFORT. Комплектация: 2-функциональная излив-лейка с аэратором Neoperl Perlator для водопроводной воды Аэратор Neoperl Perlator для питьевой воды Керамический картридж Sedal Cold Start Termaclick Mirror 35 мм Для крана с питьевой водой: кран-букса с керамическими пластинами (угол поворота - 90?) Гибкая подводка 1/2 60 см Присоединительная группа для настольного крепления Переходник для подключения шланга от фильтра с питьевой водой Металлические рукоятки </span>
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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