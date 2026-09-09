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Смеситель для биде Lemark Unit LM4519C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для биде Lemark Unit LM4519C

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Смеситель для биде Lemark Unit LM4519C - фото 1
Смеситель для биде Lemark Unit LM4519C - фото 2
Смеситель для биде Lemark Unit LM4519C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для биде Lemark Unit LM4519C - фото 1
  • Смеситель для биде Lemark Unit LM4519C - фото 2
  • Смеситель для биде Lemark Unit LM4519C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
13 250 руб.  15 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204358
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
длина шланга 150 см
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
23х19х17
Вес, кг.
1.88

Описание товара Смеситель для биде Lemark Unit LM4519C

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Lemark Unit LM4519C




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
длина шланга 150 см
Страна производитель
Чехия
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
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Отзывы


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