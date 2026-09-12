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Rivelato Смеситель для кухни Ledro Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Rivelato Смеситель для кухни Ledro Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: хром

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Rivelato Смеситель для кухни Ledro Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: хром - фото 1
Rivelato Смеситель для кухни Ledro Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: хром - фото 2
Rivelato Смеситель для кухни Ledro Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Rivelato Смеситель для кухни Ledro Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: хром - фото 1
  • Rivelato Смеситель для кухни Ledro Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: хром - фото 2
  • Rivelato Смеситель для кухни Ledro Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: хром - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681709
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Характеристики

Бренд
Rivelato
Тип товара
Габаритные размеры), см
25x8x43
Ширина, см
8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
выдвижная лейка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х25х8
Вес, кг.
2.69

Описание товара Rivelato Смеситель для кухни Ledro Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: хром

Смеситель Rivelato Ledro для кухни с выдвижной лейкой диаметром 35 мм предназначен для вертикального монтажа на раковину. Латунный корпус обеспечивает долговечность, а хромированное покрытие сочетает практичность с современным дизайном. Г-образная конструкция и гибкий излив позволяют удобно регулировать подачу воды, делая смеситель функциональным решением для любой кухонной зоны. Подходит для ежедневного использования благодаря надежной механике и эргономичному управлению.



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Отзывы о товаре Rivelato Смеситель для кухни Ledro Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Rivelato
Тип товара
Габаритные размеры), см
25x8x43
Ширина, см
8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Развернуть
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
выдвижная лейка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Rivelato Ledro для кухни с выдвижной лейкой диаметром 35 мм предназначен для вертикального монтажа на раковину. Латунный корпус обеспечивает долговечность, а хромированное покрытие сочетает практичность с современным дизайном. Г-образная конструкция и гибкий излив позволяют удобно регулировать подачу воды, делая смеситель функциональным решением для любой кухонной зоны. Подходит для ежедневного использования благодаря надежной механике и эргономичному управлению.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rivelato Смеситель для кухни Ledro Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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