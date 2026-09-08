Top.Mail.Ru
Смеситель для душа Lemark Unit LM4523C купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для душа Lemark Unit LM4523C

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для душа Lemark Unit LM4523C - фото 1
Смеситель для душа Lemark Unit LM4523C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
серебристый, никель
Материал корпуса
латунь
Высота излива
0
Длина излива
0
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для душа Lemark Unit LM4523C - фото 1
  • Смеситель для душа Lemark Unit LM4523C - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
9 425 руб.  11 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 103025
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
серебристый, никель
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
0
Длина излива
0
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
аэратор
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
25х14х7
Вес, кг.
1

Описание товара Смеситель для душа Lemark Unit LM4523C

Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Смеситель для душа Lemark Unit LM4523C




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
серебристый, никель
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
0
Длина излива
0
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Развернуть
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
аэратор
Страна производитель
Чехия
Описание
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для душа Lemark Unit LM4523C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...