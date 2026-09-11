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Смеситель для ванны и душа нажимной AM.PM X-Joy TouchReel F85A10522, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и душа нажимной AM.PM X-Joy TouchReel F85A10522, черный

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Смеситель для ванны и душа нажимной AM.PM X-Joy TouchReel F85A10522 черный - фото 1
Смеситель для ванны и душа нажимной AM.PM X-Joy TouchReel F85A10522 черный - фото 2
Смеситель для ванны и душа нажимной AM.PM X-Joy TouchReel F85A10522 черный - фото 3
Смеситель для ванны и душа нажимной AM.PM X-Joy TouchReel F85A10522 черный - фото 4
Смеситель для ванны и душа нажимной AM.PM X-Joy TouchReel F85A10522 черный - фото 5
Смеситель для ванны и душа нажимной AM.PM X-Joy TouchReel F85A10522 черный - фото 6
Смеситель для ванны и душа нажимной AM.PM X-Joy TouchReel F85A10522 черный - фото 7
Смеситель для ванны и душа нажимной AM.PM X-Joy TouchReel F85A10522 черный - фото 8
Смеситель для ванны и душа нажимной AM.PM X-Joy TouchReel F85A10522 черный - фото 9
Смеситель для ванны и душа нажимной AM.PM X-Joy TouchReel F85A10522 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
162
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны и душа нажимной AM.PM X-Joy TouchReel F85A10522 черный - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа нажимной AM.PM X-Joy TouchReel F85A10522 черный - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа нажимной AM.PM X-Joy TouchReel F85A10522 черный - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа нажимной AM.PM X-Joy TouchReel F85A10522 черный - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа нажимной AM.PM X-Joy TouchReel F85A10522 черный - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа нажимной AM.PM X-Joy TouchReel F85A10522 черный - фото 6
  • Смеситель для ванны и душа нажимной AM.PM X-Joy TouchReel F85A10522 черный - фото 7
  • Смеситель для ванны и душа нажимной AM.PM X-Joy TouchReel F85A10522 черный - фото 8
  • Смеситель для ванны и душа нажимной AM.PM X-Joy TouchReel F85A10522 черный - фото 9
  • Смеситель для ванны и душа нажимной AM.PM X-Joy TouchReel F85A10522 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 690 руб. 
Начислим 1542 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574447
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для ванны и душа нажимной AM.PM X-Joy TouchReel F85A10522, черный
25 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy TouchReel
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy TouchReel

Коллекция X-Joy TouchReel


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
11.9
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
21.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
162
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х13
Вес, кг.
1.67

Описание товара Смеситель для ванны и душа нажимной AM.PM X-Joy TouchReel F85A10522, черный

Материал изготовления корпуса . Способ монтажа настенный,



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа нажимной AM.PM X-Joy TouchReel F85A10522, черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
11.9
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
21.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
162
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Материал изготовления корпуса . Способ монтажа настенный,


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны и душа нажимной AM.PM X-Joy TouchReel F85A10522, черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 25690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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