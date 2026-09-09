Смеситель для раковины Hansgrohe Logis 71101000 хром
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Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины Hansgrohe Logis 71101000 хром
Смеситель для раковины классической округлой формы дополнит интерьер любой ванной комнаты. Изделие имеет отметку ComfortZone 100, а это означает, что пользоваться им чрезвычайно удобно. Высота смесителя предоставляет широкие возможности для ежедневного применения раковины – мыльные руки не скользят и не ударяются о края раковины, в вашем распоряжении достаточно места, чтобы почистить зубы, вы даже сможете помыть голову, а также с легкостью наполните водой большую емкость. Устройство подходит для проточных водонагревателей. Изделие прослужит в течение долгого времени, ведь оно изготовлено из прочного металла – латуни, а его поверхность хромирована.
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