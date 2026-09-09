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Набор инструментов Stels 14107 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов Stels 14107

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Набор инструментов Stels 14107 - фото 2
Набор инструментов Stels 14107 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор инструментов Stels 14107 - фото 1
  • Набор инструментов Stels 14107 - фото 2
  • Набор инструментов Stels 14107 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 202413
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Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Размеры в упаковке, см
55х39х10
Вес, кг.
1.7

Описание товара Набор инструментов Stels 14107

Ключ трещоточный 1/2. Ключ трещоточный 3/8 с шарнирной головкой. Ключ трещоточный 1/4. Головки торцевые 1/2: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32. Головки торцевые 3/8: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22. Головки торцевые 1/4 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 Головки торцевые, внешние 1/2, Е 10, 12, 14, 16, 20. Головки торцевые, внешние 1/4, Е 4, 5, 6, 7, 8 Ключи комбинированные 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24. Ключи рожковые 8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 17x19. Кардан 1/2. Кардан 3/8. Кардан 1/4. Удлинитель 1/2, соединение под ключ 75 мм и 250 мм. Удлинитель 3/8, соединение под ключ 75 мм и 150 мм. Удлинитель 1/4, соединение под ключ 50 мм, 100 мм, 150 мм. Гибкий удлинитель 1/4. Шарнирный вороток. Г-образный вороток. Отвертка-держатель 1/4. Адаптер+переходник с 3/8 на 1/4. Адаптер+переходник с 3/8 на 1/2. Молоток 300 гр. Пассатижи 175 мм. Угловые шестигранные ключи 2.5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм. Головки свечные 1/2 16 мм и 21 мм. Переставные клещи Отвертки SL 5,5x75 мм, 6,5x38 мм, 6,5x100 мм. Отвертки РН РН1х75, РН2х100, РН2х38. Переходник бит 1/4-&gt;1/4. Биты 1/4 Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, T40. SL 4, SL 5.5, SL 7. Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н10. PZ 0, PZ 1, PZ 2, PZ 3. РН0, РН1, РН2, PH 3.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов Stels 14107




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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Набор инструментов
Описание
Ключ трещоточный 1/2. Ключ трещоточный 3/8 с шарнирной головкой. Ключ трещоточный 1/4. Головки торцевые 1/2: 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32. Головки торцевые 3/8: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22. Головки торцевые 1/4 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 Головки торцевые, внешние 1/2, Е 10, 12, 14, 16, 20. Головки торцевые, внешние 1/4, Е 4, 5, 6, 7, 8 Ключи комбинированные 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24. Ключи рожковые 8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 17x19. Кардан 1/2. Кардан 3/8. Кардан 1/4. Удлинитель 1/2, соединение под ключ 75 мм и 250 мм. Удлинитель 3/8, соединение под ключ 75 мм и 150 мм. Удлинитель 1/4, соединение под ключ 50 мм, 100 мм, 150 мм. Гибкий удлинитель 1/4. Шарнирный вороток. Г-образный вороток. Отвертка-держатель 1/4. Адаптер+переходник с 3/8 на 1/4. Адаптер+переходник с 3/8 на 1/2. Молоток 300 гр. Пассатижи 175 мм. Угловые шестигранные ключи 2.5 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм. Головки свечные 1/2 16 мм и 21 мм. Переставные клещи Отвертки SL 5,5x75 мм, 6,5x38 мм, 6,5x100 мм. Отвертки РН РН1х75, РН2х100, РН2х38. Переходник бит 1/4-&gt;1/4. Биты 1/4 Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, T40. SL 4, SL 5.5, SL 7. Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н10. PZ 0, PZ 1, PZ 2, PZ 3. РН0, РН1, РН2, PH 3.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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