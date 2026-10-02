Набор инструментов Kraftool Industrie 27978-H131
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
131
Инструменты в комплекте
молоток, отвертки, рукоять для бит, трещотка, пассатижи, ножовка по металлу, ключи гаечные, кусачки, ключ разводной, ключ переставной гаечный, ключи имбусовые (шестигранные)
Кмоплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 120 руб.
В наличии
Код товара: 202402
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
30 120 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты, торцевые головки
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
131
Инструменты в комплекте
молоток, отвертки, рукоять для бит, трещотка, пассатижи, ножовка по металлу, ключи гаечные, кусачки, ключ разводной, ключ переставной гаечный, ключи имбусовые (шестигранные)
Кмоплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
9
Тип гаечных ключей
комбинированные
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
22
Количество имбусовых ключей
9
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество отверток, шт
6
Шлицы отверток
SL2
Количество сверл, шт
нет
Количество бит, шт
131
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Количество зубил, шт
нет
Количество торцевых головок, шт
30
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х35х22
Вес, кг.
15
Описание товара Набор инструментов Kraftool Industrie 27978-H131
Набор инструментов Kraftool Industrie 27978-H131 - это незаменимый помощник для выполнения различных задач как в домашних условиях, так и в профессиональном использовании. В комплект входят 131 насадка, ключи, отвертки, плоскогубцы, клещи и многое другое, что позволяет производить ремонтные и монтажные работы на качественном уровне. Все инструменты изготовлены из прочных и износостойких материалов, что обеспечивает долговечность и надежность их использования. Этот набор инструментов Kraftool Industrie 27978-H131 станет незаменимым помощником для любого мастера, который ценит качество и профессионализм.
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Теги товара: универсальные, с отвертками
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты, торцевые головки
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
131
Инструменты в комплекте
молоток, отвертки, рукоять для бит, трещотка, пассатижи, ножовка по металлу, ключи гаечные, кусачки, ключ разводной, ключ переставной гаечный, ключи имбусовые (шестигранные)
Кмоплектация
удлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
9
Тип гаечных ключей
комбинированные
Мин. размер ключей, мм
8
Макс. размер ключей, мм
22
Развернуть
Количество имбусовых ключей
9
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество отверток, шт
6
Шлицы отверток
SL2
Количество сверл, шт
нет
Количество бит, шт
131
Шлицы бит
крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX), Torx (T/TX)
Количество зубил, шт
нет
Количество торцевых головок, шт
30
Мин. размер торцевых головок, мм
4
Макс. размер торцевых головок, мм
32
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Набор инструментов Kraftool Industrie 27978-H131 - это незаменимый помощник для выполнения различных задач как в домашних условиях, так и в профессиональном использовании. В комплект входят 131 насадка, ключи, отвертки, плоскогубцы, клещи и многое другое, что позволяет производить ремонтные и монтажные работы на качественном уровне. Все инструменты изготовлены из прочных и износостойких материалов, что обеспечивает долговечность и надежность их использования. Этот набор инструментов Kraftool Industrie 27978-H131 станет незаменимым помощником для любого мастера, который ценит качество и профессионализм.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные, с отвертками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные, с отвертками
Набор инструментов Kraftool Industrie 27978-H131 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 30120 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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