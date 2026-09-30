Набор инструментов Jonnesway S04H524128S
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов Jonnesway S04H524128S
Универсальный набор инструмента применяется для производства комплексных слесарно-монтажных работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию. СОСТАВ НАБОРА: Головки торцевые 1/4’’DR, 12 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм, Головки торцевые глубокие 1/4’’DR, 5 шт.: 7, 8, 10, 12, 13 мм, Головки торцевые с шестигранной вставкой 1/4’’DR, 6 шт.: Н4, 5, 6, 7, 8, 10 мм, Головки торцевые со вставкой Torx 1/4’’DR, 5 шт.: Т10, Т15, Т20,Т25, Т27, Головки торцевые 1/2’’DR, 18 шт.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм, Головки торцевые глубокие 1/2’’DR, 7 шт.: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм, Головки торцевые с шестигранной вставкой 1/2’’DR, 3 шт.: Н12, 14, 17 мм, Головки торцевые свечные магнитные, 2 шт.: 16, 21 мм, Удлинитель с шаром, 3 шт.: 1/4’’DR х 50 мм, 75 мм, 1/2’’DR х 150 мм, Вороток Т-образный, 2 шт.: 1/4’’DR х 130 мм, 1/2’’DR х 250 мм, Шарнир карданный, 2 шт.: 1/4’’DR и 1/2’’DR, Удлинитель 1/2’’DR, 2 шт.: 150 мм, 250 мм, Удлинитель гибкий 1/4’’DR х 145 мм, Вороток гибкая рукоятка 1/2’’DR х 375 мм, Вороток Г-образный 1/2’’DR х 250 мм, Трещоточная рукоятка 72 зубца, 2 шт.: 1/4’’DR и 1/2’’DR, Ключ комбинированный, 19 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм, Ключ разрезной, 5 шт.: 8х10, 9х11, 12х13, 14х17, 17х19 мм, Ключи торцевые шестигранные, 9 шт., Ключи торцевые Torx, 7 шт., Набор выколоток, кернов, зубил, 5 шт., Трубный захват 10’’, Бокорезы 6’’ (150 мм), Пассатижи 7’’ (175 мм), Магнитная рукоятка телескопическая, Молоток 500 гр., Отвертки, 6 шт.: (+) PH №2x38, (+) PH №2x100, (+) PH №1x75, (-) SL №6.5x38, (-) SL №6x100, (-) SL №5x75 мм, Пластиковый кейс.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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