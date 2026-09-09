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Набор инструментов Bort BTK-45 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов Bort BTK-45

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Набор инструментов Bort BTK-45 - фото 5
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Набор инструментов Bort BTK-45 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
нож, рулетка
  • Набор инструментов Bort BTK-45 - фото 1
  • Набор инструментов Bort BTK-45 - фото 2
  • Набор инструментов Bort BTK-45 - фото 3
  • Набор инструментов Bort BTK-45 - фото 4
  • Набор инструментов Bort BTK-45 - фото 5
  • Набор инструментов Bort BTK-45 - фото 6
  • Набор инструментов Bort BTK-45 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 202397
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
нож, рулетка
Упаковка
сумка
Тип гаечных ключей
накидной, рожковый
Макс. размер зева разводного ключа, мм
25
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
45
Шлицы бит
крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х15х14
Вес, кг.
2.9

Описание товара Набор инструментов Bort BTK-45

Набор ручного инструмента BORT BTK-45 93723514 – отличный комплект из 45 элементов, включающий востребованные инструменты и удобную сумку для хранения и переноски. В набор входит все необходимое для любых бытовых хозяйственных работ. Теперь пользователю по плечу любой характер работы - от ремонта выключателя до замены сантехники. Можно использовать 3 отвертки, набор бит, шестигранные, комбинированные и разводной ключи. Этого набора хватит для ремонта автомобиля, велосипеда, монтажа мебели, ремонта бытовой техники. В комплект включены кусачки и нож, которые помогут при работе с электропроводкой. Отвертки, молоток и плоскогубцы имеют продуманные двухкомпонентные ручки, они комфортно располагаются в руке. Инструменты выполнены из прочной и долговечной стали и прослужат в течение длительного времени.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные

Отзывы о товаре Набор инструментов Bort BTK-45




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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Кмоплектация
нож, рулетка
Упаковка
сумка
Тип гаечных ключей
накидной, рожковый
Макс. размер зева разводного ключа, мм
25
Шлицы отверток
SL2.5
Количество бит, шт
45
Шлицы бит
крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Страна производитель
Китай
Описание
Набор ручного инструмента BORT BTK-45 93723514 – отличный комплект из 45 элементов, включающий востребованные инструменты и удобную сумку для хранения и переноски. В набор входит все необходимое для любых бытовых хозяйственных работ. Теперь пользователю по плечу любой характер работы - от ремонта выключателя до замены сантехники. Можно использовать 3 отвертки, набор бит, шестигранные, комбинированные и разводной ключи. Этого набора хватит для ремонта автомобиля, велосипеда, монтажа мебели, ремонта бытовой техники. В комплект включены кусачки и нож, которые помогут при работе с электропроводкой. Отвертки, молоток и плоскогубцы имеют продуманные двухкомпонентные ручки, они комфортно располагаются в руке. Инструменты выполнены из прочной и долговечной стали и прослужат в течение длительного времени.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: универсальные
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Отзывы


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