Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I453 6mm белый
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Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560х1440
ИК подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%4 810 руб. 8 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 194043
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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560х1440
ИК подсветка
да
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
578
Описание товара Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I453 6mm белый
Многофункциональная уличная видеокамера выделяющаяся высоким уровнем детализации и классом защиты корпуса IP67. Доступ к настройкам осуществляются с помощью клиентского программного обеспечения или через веб-браузер. Металлический корпус защищает модель от механических повреждений, низких температур и неблагоприятных погодных условий. Кроме этого, модель оборудована модулем грозозащиты в случае попадания молнии.
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Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Разрешение
2560х1440
ИК подсветка
да
Многофункциональная уличная видеокамера выделяющаяся высоким уровнем детализации и классом защиты корпуса IP67. Доступ к настройкам осуществляются с помощью клиентского программного обеспечения или через веб-браузер. Металлический корпус защищает модель от механических повреждений, низких температур и неблагоприятных погодных условий. Кроме этого, модель оборудована модулем грозозащиты в случае попадания молнии.
Камера видеонаблюдения HiWatch DS-I453 6mm белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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