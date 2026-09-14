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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500(C) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T500 (С) (2.8 MM)) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500(C) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T500 (С) (2.8 MM))

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Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500(C) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T500 (С) (2.8 MM)) - фото 1
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500(C) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T500 (С) (2.8 MM)) - фото 2
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500(C) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T500 (С) (2.8 MM)) - фото 3
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500(C) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T500 (С) (2.8 MM)) - фото 4
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500(C) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T500 (С) (2.8 MM)) - фото 5
Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500(C) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T500 (С) (2.8 MM)) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560 х 1944 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500(C) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T500 (С) (2.8 MM)) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500(C) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T500 (С) (2.8 MM)) - фото 2
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500(C) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T500 (С) (2.8 MM)) - фото 3
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500(C) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T500 (С) (2.8 MM)) - фото 4
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500(C) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T500 (С) (2.8 MM)) - фото 5
  • Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500(C) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T500 (С) (2.8 MM)) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727783
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Характеристики

Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560 х 1944 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Вес, г.
333

Описание товара Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500(C) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T500 (С) (2.8 MM))

Видеокамера HiWatch создана для надёжного уличного видеонаблюдения в любую погоду. Корпус с защитой IP67 не боится пыли и сильных ливней, а рабочий диапазон температур от -40 до +60 °С позволяет уверенно использовать её и в зной, и в мороз. Белая цилиндрическая форма выглядит аккуратно и современно. Пяти-мегапиксельная матрица и разрешение 2560 x 1944 пикселя обеспечивают детализированную картинку, где видна каждая деталь. Благодаря мощности ИК-подсветки камера «видит» и в темноте — чёткое изображение сохраняется на расстоянии до 30 метров. Функция день/ночь и цифровой WDR справятся со сложным освещением — детали не потеряются даже при резких перепадах яркости. Реализовано питание PoE — камера подключается одним кабелем, что упрощает монтаж. Вес в 2 кг делает конструкцию устойчивой к ветру и внешним воздействиям.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500(C) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T500 (С) (2.8 MM))




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HiWatch
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
5 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560 х 1944 Пикс.
ИК подсветка
до 30 м
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
цилиндрическая
Степень защиты
IP67
Развернуть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HiWatch создана для надёжного уличного видеонаблюдения в любую погоду. Корпус с защитой IP67 не боится пыли и сильных ливней, а рабочий диапазон температур от -40 до +60 °С позволяет уверенно использовать её и в зной, и в мороз. Белая цилиндрическая форма выглядит аккуратно и современно. Пяти-мегапиксельная матрица и разрешение 2560 x 1944 пикселя обеспечивают детализированную картинку, где видна каждая деталь. Благодаря мощности ИК-подсветки камера «видит» и в темноте — чёткое изображение сохраняется на расстоянии до 30 метров. Функция день/ночь и цифровой WDR справятся со сложным освещением — детали не потеряются даже при резких перепадах яркости. Реализовано питание PoE — камера подключается одним кабелем, что упрощает монтаж. Вес в 2 кг делает конструкцию устойчивой к ветру и внешним воздействиям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения аналоговая HiWatch DS-T500(C) 2.8-2.8мм HD-CVI HD-TVI цв. корп.:белый (DS-T500 (С) (2.8 MM)) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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