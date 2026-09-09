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Чайник электрический Scarlett SC-EK21S20 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Scarlett SC-EK21S20

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Чайник электрический Scarlett SC-EK21S20 - фото 1
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S20 - фото 2
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S20 - фото 3
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S20 - фото 4
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S20 - фото 5
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S20 - фото 6
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S20 - фото 7
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S20 - фото 8
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S20 - фото 9
Чайник электрический Scarlett SC-EK21S20 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1600
Цвет
серебристый, черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S20 - фото 1
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S20 - фото 2
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S20 - фото 3
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S20 - фото 4
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S20 - фото 5
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S20 - фото 6
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S20 - фото 7
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S20 - фото 8
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S20 - фото 9
  • Чайник электрический Scarlett SC-EK21S20 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 192999
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Характеристики

Бренд
Scarlett
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1600
Цвет
серебристый, черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
1.09

Описание товара Чайник электрический Scarlett SC-EK21S20

Описание товара Чайник электрический Scarlett SC-EK21S20 Корпус из высококачественной матовой нержавеющей стали сохраняет природные Смотрите также: Винные шкафы , Кулеры для воды , Соковыжималки , Термопоты , Чай-машины , Электрочайники , недорогие , 0.5 л , 1 л , 1.2 л , 1.5 л , 2 л , стеклянные , из нержавеющей стали , керамические , с терморегулятором , с подсветкой Теги товара: металлические , без пластика внутри , серые , маленькие из нержавеющей стали

Отзывы о товаре Чайник электрический Scarlett SC-EK21S20




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Характеристики
Бренд
Scarlett
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1600
Цвет
серебристый, черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Чайник электрический Scarlett SC-EK21S20 Корпус из высококачественной матовой нержавеющей стали сохраняет природные Смотрите также: Винные шкафы , Кулеры для воды , Соковыжималки , Термопоты , Чай-машины , Электрочайники , недорогие , 0.5 л , 1 л , 1.2 л , 1.5 л , 2 л , стеклянные , из нержавеющей стали , керамические , с терморегулятором , с подсветкой Теги товара: металлические , без пластика внутри , серые , маленькие из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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