Ost, Climax (3299039808924) виниловая пластинка

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"Climax" - саундтрек к французскому фильму 2018 года режиссера Гаспара Ноэ "Экстаз" (Climax) на двойном виниле. Саундтрек фильма - в основном, электронная и техно-компиляция, в том числе треки Гэри Ньюмана, Aphex Twin, Kiddy Smile, Dopplereffekt и Джорджо Мородера. В нем также есть два эксклюзивных трека от Тома Бангальте из Daft Punk, "Sangria" и "What to Do?", а кавер на хит Rolling Stones "Angie" исполненный Тибо Барбийоном.

"Climax" - саундтрек к французскому фильму 2018 года режиссера Гаспара Ноэ "Экстаз" (Climax) на двойном виниле. Саундтрек фильма - в основном, электронная и техно-компиляция, в том числе треки Гэри Ньюмана, Aphex Twin, Kiddy Smile, Dopplereffekt и Джорджо Мородера. В нем также есть два эксклюзивных трека от Тома Бангальте из Daft Punk, "Sangria" и "What to Do?", а кавер на хит Rolling Stones "Angie" исполненный Тибо Барбийоном.

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