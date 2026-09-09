Бинокль Levenhuk Nelson 7x50
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
морской
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 189355
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
морской
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х23х11
Вес, кг.
1.42
Описание товара Бинокль Levenhuk Nelson 7x50
Современный морской бинокль в герметичном корпусе подойдет любителям рыбалки, морских прогулок и водных видов спорта. Особенность модели – встроенные компас и дальномер. Водозащищенный корпус с азотным заполнением (степень защиты IPX7). Классическая модель с призмами Porro. Просветленная оптика из стекла BaK-4.
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Бренд
Тип товара
Бинокль
Назначение
морской
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Страна производитель
Китай
Современный морской бинокль в герметичном корпусе подойдет любителям рыбалки, морских прогулок и водных видов спорта. Особенность модели – встроенные компас и дальномер. Водозащищенный корпус с азотным заполнением (степень защиты IPX7). Классическая модель с призмами Porro. Просветленная оптика из стекла BaK-4.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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