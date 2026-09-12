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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699012
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Описание товара Бинокль Levenhuk New Sherman PRO 10x42
Бинокль New Sherman PRO 10x42 – профессиональный бинокль с увеличением 10x и апертурой 42 мм. Он обладает довольно широким полем зрения (112 м на удалении 1000 м) и подойдет практически для любых целей: от рыбалки и охоты до охраны территории. Светосильная оптика прибора создана из BaK-4 и многократно покрыта просветляющим составом. В сочетании с высоким сумеречным фактором (20,5) это дает превосходную видимость не только в светлое время дня, но и при недостатке освещения. Качество изображения остается однородным по всей площади обзора: достаточно только навести фокус, и вы получите превосходную по четкости и ясности картинку в любых погодных условиях.
Бинокль New Sherman PRO 10x42 – профессиональный бинокль с увеличением 10x и апертурой 42 мм. Он обладает довольно широким полем зрения (112 м на удалении 1000 м) и подойдет практически для любых целей: от рыбалки и охоты до охраны территории. Светосильная оптика прибора создана из BaK-4 и многократно покрыта просветляющим составом. В сочетании с высоким сумеречным фактором (20,5) это дает превосходную видимость не только в светлое время дня, но и при недостатке освещения. Качество изображения остается однородным по всей площади обзора: достаточно только навести фокус, и вы получите превосходную по четкости и ясности картинку в любых погодных условиях.
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