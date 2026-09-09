Микроскоп Levenhuk LabZZ M4 стерео
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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип насадки
бинокуляр
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 189127
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40
Тип насадки
бинокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
50х50 мм
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х14
Вес, г.
770
Описание товара Микроскоп Levenhuk LabZZ M4 стерео
Стереоскопический микроскоп для детей отлично подходит для изучения крупных минералов, камней, монет, образцов почвы, растений и насекомых. Рабочее расстояние: 75 мм. Питание от батареек.
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Бренд
Тип товара
Микроскопы
Увеличение, крат
40
Тип насадки
бинокуляр
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
50х50 мм
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Стереоскопический микроскоп для детей отлично подходит для изучения крупных минералов, камней, монет, образцов почвы, растений и насекомых. Рабочее расстояние: 75 мм. Питание от батареек.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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