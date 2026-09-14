Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-640х (зеркало, LED)
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Характеристики
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический, оптический
Тип насадки
монокулярная
Подсветка
светодиодная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-53%5 300 руб. 11 340 руб.
В наличии
Код товара: 477884
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 300 руб. -53%
11 340 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический, оптический
Особенности
Прямой тубус, наклон осуществляется только вместе со штативом относительно основания
Тип насадки
монокулярная
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
Да
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х25х20
Вес, кг.
2.9
Описание товара Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-640х (зеркало, LED)
Монокулярный микроскоп для исследований в проходящем свете по методу светлого поля. Увеличения от 40х до 640х. Два осветителя - светодиодный и зеркальный. Ахроматические объективы. Револьверное устройство на 3 объектива. Механизм грубой и тонкой фокусировки.
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Бренд
Тип товара
Микроскопы
Тип микроскопа
биологический, оптический
Особенности
Прямой тубус, наклон осуществляется только вместе со штативом относительно основания
Тип насадки
монокулярная
Подсветка
светодиодная
Предметный столик
Да
Материал корпуса
металл
Страна производитель
Китай
Монокулярный микроскоп для исследований в проходящем свете по методу светлого поля. Увеличения от 40х до 640х. Два осветителя - светодиодный и зеркальный. Ахроматические объективы. Револьверное устройство на 3 объектива. Механизм грубой и тонкой фокусировки.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Микроскоп школьный Микромед Эврика 40х-640х (зеркало, LED) - по цене 5300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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