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Clapton, Eric, Behind The Sun (0093624968825) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Clapton, Eric, Behind The Sun (0093624968825) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Виниловая пластинка Clapton, Eric, Behind The Sun
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184818
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Clapton, Eric, Behind The Sun (0093624968825) виниловая пластинка
5 020 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция CLAPTON, ERIC
filter_none Товар входит в коллекцию CLAPTON, ERIC

Коллекция CLAPTON, ERIC


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Clapton, Eric, Behind The Sun (0093624968825) виниловая пластинка

Track List

A1She's Waiting4:46
A2See What Love Can Do3:59
A3Same Old Blues8:12
B1Knock On Wood3:18
B2Something's Happening3:22
B3Forever Man3:12
C1It All Depends5:04
C2Tangled In Love4:07
C3Never Make You Cry6:05
D1Just Like A Prisoner5:30
D2Behind The Sun2:11

Отзывы о товаре Clapton, Eric, Behind The Sun (0093624968825) виниловая пластинка

18.09.2022
сЕРГЕЙ

Достоинства:
“Behind The Sun” – девятый студийный альбом легендарного гитариста Эрика Клэптона, вышедший 11 марта 1985 года. Слушал его давно , купив убедился , что это просто хороший альбом !

Недостатки:
нет

Комментарий:
. Релиз купленный в Котофото оформлен как первый пресс . Но пятидесяти минутный диск издан на двух пластинках . Супер !



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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание

Track List

A1She's Waiting4:46
A2See What Love Can Do3:59
A3Same Old Blues8:12
B1Knock On Wood3:18
B2Something's Happening3:22
B3Forever Man3:12
C1It All Depends5:04
C2Tangled In Love4:07
C3Never Make You Cry6:05
D1Just Like A Prisoner5:30
D2Behind The Sun2:11
Самовывоз
Доставка
Отзывы
18.09.2022
сЕРГЕЙ

Достоинства:
“Behind The Sun” – девятый студийный альбом легендарного гитариста Эрика Клэптона, вышедший 11 марта 1985 года. Слушал его давно , купив убедился , что это просто хороший альбом !

Недостатки:
нет

Комментарий:
. Релиз купленный в Котофото оформлен как первый пресс . Но пятидесяти минутный диск издан на двух пластинках . Супер !


Clapton, Eric, Behind The Sun (0093624968825) виниловая пластинка - стоимость товара 5020 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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