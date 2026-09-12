Top.Mail.Ru
Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка - фото 1
Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка - фото 2
Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка - фото 3
Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка - фото 4
Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка - фото 5
Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка - фото 6
Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка - фото 7
Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка - фото 8
Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка - фото 9
Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка - фото 10
Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка - фото 11
Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка - фото 12
Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка - фото 13
Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Falco
Альбом (сингл)
The Sound Of Musik: The Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка - фото 1
  • Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка - фото 2
  • Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка - фото 3
  • Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка - фото 4
  • Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка - фото 5
  • Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка - фото 6
  • Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка - фото 7
  • Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка - фото 8
  • Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка - фото 9
  • Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка - фото 10
  • Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка - фото 11
  • Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка - фото 12
  • Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка - фото 13
  • Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665055
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399361016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Falco
Альбом (сингл)
The Sound Of Musik: The Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ganz Wien, Der Kommissar, Maschine brennt, Auf der Flucht, Junge Roemer (Single Edit), Brillantin’ Brutal, Rock Me Amadeus, Vienna Calling, Jeanny, Coming Home (Jeanny Part 2 Ein Jahr danach), The Sound of Musik (Single Edit), Emotional, Body Next to Body (Radio Version), Wiener Blut, Data De Groove (FULL LENGTH VERSION), Titanic, Egoist (Remix), Out of the Dark, Rock Me Amadeus (Extended Canadian / American 2022 Re-Edit)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка

Альбом лучших хитов самой успешной австрийской поп-звезды на CD, двойном виниле и кассете. Одновременно со сборником выйдут релизы Falco "The Box", включающий 4 пластинки и 6-трековый "Jeanny EP" на Picture Vinyl. 19 февраля 2022 года австрийской суперзвезде FALCO исполнилось бы 65 лет. Sony Music Entertainment Austria выпускает новый альбом-компиляцию THE SOUND OF MUSIK в феврале. Впервые лучшие хиты Falco доступны в хронологическом порядке с 1981 по 1998 год, от "Ganz Wien" до "Out Of The Dark" на компакт-дисках, виниле и аудио-кассетах. На THE SOUND OF MUSIK вы найдете необычные и редкие версии его хитов:. ROCK ME AMADEUS (РАСШИРЕННОЕ КАНАДСКОЕ/АМЕРИКАНСКОЕ ПЕРЕИЗДАНИЕ 2022 ГОДА): В 1986 году для международного рынка было выпущено множество миксов и редакций самого большого хита Falco. Всего насчитывается около десятка различных версий. Однако ни один из этих миксов не сочетает в себе все дополнительные музыкальные элементы, созданные для этих новых миксов. BODY NEXT TO BODY (РАДИО-ВЕРСИЯ): этот микс использовался только на немецком 7-дюймовом промо-CD в 1987 году. В этом миксе были удалены стоны Бриджит Нильсен перед двумя куплетами, а также рэп самого Фалько в конце. Таким образом, этот микс содержит много Фалько и гораздо меньше Бриджит Нильсен (которая микшируется с голосом Фалько только в отдельных куплетах). Эта версия не была доступна на компакт-диске до сегодняшнего дня. DATA DE GROOVE (ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ): этот микс был включен только в редкий немецкий компакт-диск, первое издание одноименного альбома в 1990 году. Этот микс примерно на 20 секунд длиннее, чем обычная альбомная версия, и до сих пор был доступен только на редких компакт-дисках с первыми изданиями альбома. Артворк THE SOUND OF MUSIC разработан с любовью, в центре сценический жакет Фалько, красная фантазийная форма, украшенная золотыми пуговицами и кисточками. Двойной винил сопровождается постером, на котором Фалько носит именно эту куртку. Также, в качестве специального коллекционного предмета для фанатов, будет доступна версия альбома на аудио-кассете. В дополнение к THE SOUND OF MUSIK появятся еще два новых фан-продукта Falco:. THE BOX: виниловая коробка с 3 пластинками и 12-дюймовым синглом. В нее входят первые три альбома Falco ("Einzelhaft", "Junge Roemer", "Falco 3") и 12-дюймовый ремикс-сингл с захватывающими оригинальными ремиксами 80-х. JEANNY Picture Vinyl: picture disc, на котором все три части саги о Jeanny впервые объединены на одном 12-дюймовом диске. Помимо «Jeanny», пластинка также включает «Coming Home (Jeanny Part 2, A Year After)», и самоуничижительную третью часть «Bar Minor 7/11 (Jeanny Dry)», записанную в 1990 году. Кроме того, есть почти 9-минутная "расширенная версия" "Jeanny", а также микс, в котором Фалько поет на английском.

Отзывы о товаре Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399361016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Falco
Альбом (сингл)
The Sound Of Musik: The Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ganz Wien, Der Kommissar, Maschine brennt, Auf der Flucht, Junge Roemer (Single Edit), Brillantin’ Brutal, Rock Me Amadeus, Vienna Calling, Jeanny, Coming Home (Jeanny Part 2 Ein Jahr danach), The Sound of Musik (Single Edit), Emotional, Body Next to Body (Radio Version), Wiener Blut, Data De Groove (FULL LENGTH VERSION), Titanic, Egoist (Remix), Out of the Dark, Rock Me Amadeus (Extended Canadian / American 2022 Re-Edit)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Альбом лучших хитов самой успешной австрийской поп-звезды на CD, двойном виниле и кассете. Одновременно со сборником выйдут релизы Falco "The Box", включающий 4 пластинки и 6-трековый "Jeanny EP" на Picture Vinyl. 19 февраля 2022 года австрийской суперзвезде FALCO исполнилось бы 65 лет. Sony Music Entertainment Austria выпускает новый альбом-компиляцию THE SOUND OF MUSIK в феврале. Впервые лучшие хиты Falco доступны в хронологическом порядке с 1981 по 1998 год, от "Ganz Wien" до "Out Of The Dark" на компакт-дисках, виниле и аудио-кассетах. На THE SOUND OF MUSIK вы найдете необычные и редкие версии его хитов:. ROCK ME AMADEUS (РАСШИРЕННОЕ КАНАДСКОЕ/АМЕРИКАНСКОЕ ПЕРЕИЗДАНИЕ 2022 ГОДА): В 1986 году для международного рынка было выпущено множество миксов и редакций самого большого хита Falco. Всего насчитывается около десятка различных версий. Однако ни один из этих миксов не сочетает в себе все дополнительные музыкальные элементы, созданные для этих новых миксов. BODY NEXT TO BODY (РАДИО-ВЕРСИЯ): этот микс использовался только на немецком 7-дюймовом промо-CD в 1987 году. В этом миксе были удалены стоны Бриджит Нильсен перед двумя куплетами, а также рэп самого Фалько в конце. Таким образом, этот микс содержит много Фалько и гораздо меньше Бриджит Нильсен (которая микшируется с голосом Фалько только в отдельных куплетах). Эта версия не была доступна на компакт-диске до сегодняшнего дня. DATA DE GROOVE (ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ): этот микс был включен только в редкий немецкий компакт-диск, первое издание одноименного альбома в 1990 году. Этот микс примерно на 20 секунд длиннее, чем обычная альбомная версия, и до сих пор был доступен только на редких компакт-дисках с первыми изданиями альбома. Артворк THE SOUND OF MUSIC разработан с любовью, в центре сценический жакет Фалько, красная фантазийная форма, украшенная золотыми пуговицами и кисточками. Двойной винил сопровождается постером, на котором Фалько носит именно эту куртку. Также, в качестве специального коллекционного предмета для фанатов, будет доступна версия альбома на аудио-кассете. В дополнение к THE SOUND OF MUSIK появятся еще два новых фан-продукта Falco:. THE BOX: виниловая коробка с 3 пластинками и 12-дюймовым синглом. В нее входят первые три альбома Falco ("Einzelhaft", "Junge Roemer", "Falco 3") и 12-дюймовый ремикс-сингл с захватывающими оригинальными ремиксами 80-х. JEANNY Picture Vinyl: picture disc, на котором все три части саги о Jeanny впервые объединены на одном 12-дюймовом диске. Помимо «Jeanny», пластинка также включает «Coming Home (Jeanny Part 2, A Year After)», и самоуничижительную третью часть «Bar Minor 7/11 (Jeanny Dry)», записанную в 1990 году. Кроме того, есть почти 9-минутная "расширенная версия" "Jeanny", а также микс, в котором Фалько поет на английском.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Falco - The Sound Of Musik: The Greatest Hits (0194399361016) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...