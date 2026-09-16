Bjork - Bastards (5016958157012) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Bjork
Альбом (сингл)
Bastards
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб.
В наличии
Код товара: 707166
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3 910 руб.
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Характеристики
Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
[5016958157012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Bjork
Альбом (сингл)
Bastards
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Crystalline (Omar Souleyman Remix), Virus (Hudson Mohawke Peaches And Guacamol Remix), Sacrifice (Death Grips Remix), Sacrifice (Matthew Herbert's Pins And Needles Mix Edit), Mutual Core (These Puritans Remix Featuring Solomon Island Song) Hollow (16-Bit Remix), Mutual Core (Matthew Herbert's Teutonic Plates Mix), Thunderbolt (Death Grips Remix), Dark Matter (Alva Noto Remodel), Thunderbolt (Omar Souleyman Remix), Solstice (Current Value Remix), Moon (The Slips Remix), Crystalline (Matthew Herbe
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bjork - Bastards (5016958157012) виниловая пластинка
Альбом Бьорк, выпущенный в 2012 году. Он представляет собой сборник ремиксов на треки из её предыдущего альбома «Biophilia», который вышел в 2011 году. В «Bastards» можно найти работы различных продюсеров и музыкантов, которые переосмысляют и интерпретируют оригинальные композиции Бьорк в своем стиле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
[5016958157012]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Bjork
Альбом (сингл)
Bastards
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Crystalline (Omar Souleyman Remix), Virus (Hudson Mohawke Peaches And Guacamol Remix), Sacrifice (Death Grips Remix), Sacrifice (Matthew Herbert's Pins And Needles Mix Edit), Mutual Core (These Puritans Remix Featuring Solomon Island Song) Hollow (16-Bit Remix), Mutual Core (Matthew Herbert's Teutonic Plates Mix), Thunderbolt (Death Grips Remix), Dark Matter (Alva Noto Remodel), Thunderbolt (Omar Souleyman Remix), Solstice (Current Value Remix), Moon (The Slips Remix), Crystalline (Matthew Herbe
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Альбом Бьорк, выпущенный в 2012 году. Он представляет собой сборник ремиксов на треки из её предыдущего альбома «Biophilia», который вышел в 2011 году. В «Bastards» можно найти работы различных продюсеров и музыкантов, которые переосмысляют и интерпретируют оригинальные композиции Бьорк в своем стиле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bjork - Bastards (5016958157012) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3910 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Bjork - Bastards (5016958157012) виниловая пластинка