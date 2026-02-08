Deep Purple - Slaves And Masters (8718469530519) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Deep Purple - Slaves And Masters (8718469530519) виниловая пластинка
Переиздание на виниле 13-го студийного альбома группы 1990 года. Пластинка была записана с вокалом Джо Линн Тёрнера. Ричи Блэкмор пригласил его на место Иэна Гиллана. Авторы большинства песен: Блэкмор, Тёрнер и Гловер (последний является еще и продюсером альбома). В издание включены "King Of Dreams", "The Cut Runs Deep" и "Fire In The Basement" - главные хиты того времени. Deep Purple была основана в Британии в феврале 1968 года и стала символом тяжелого рока 70-х. Группу считают основателями хард-рока, а также приписывают в заслуги развитие жанров хеви-металла и прогрессив-рока. Золотой состав группы включал вокалиста Ричи Блэкмора, барабанщика Иэна Пэйса и клавишника Джона Лорда. На сегодняшний момент команда выпустила 18 студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом в 240 миллионов копий.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитIron Maiden - Death On The Road (0190295836443) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитScorpions - Born To Touch Your Feelings - Best Of Rock Ballads (...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитJethro Tull - Heavy Horses (Steven Wilson Remix) (0190295757311)...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитKovacs, Cheap Smell, Limited (5054197008856) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитOST - Once Upon A Time In Hollywood (Various Artists) (coloured)...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитThe Beastie Boys - The In Sound From Way Out (0602557727920) вин...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитThe Beatles - With The Beatles (0094638242017) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитJohnny Cash - American III: Solitary Man (0600753441701) винилов...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитThe Cure - Three Imaginary Boys (0602547875327) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитDoris Day - The Love Album (0888072136120) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитDeep Purple - Machine Head (0600753635827) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 550 руб.1138 руб. в СплитBillie Eilish - Dont Smile At Me (EP) (coloured) (0602557919486)...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
Доставили за сутки в супер надёжной упаковке. Само издание отличное!
Отзывы о товаре Deep Purple - Slaves And Masters (8718469530519) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Доставили за сутки в супер надёжной упаковке. Само издание отличное!