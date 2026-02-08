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Deep Purple - Slaves And Masters (8718469530519) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Deep Purple - Slaves And Masters (8718469530519) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Deep Purple - Slaves And Masters (8718469530519) виниловая пластинка - фото 1
Deep Purple - Slaves And Masters (8718469530519) виниловая пластинка - фото 2
Deep Purple - Slaves And Masters (8718469530519) виниловая пластинка - фото 3
Deep Purple - Slaves And Masters (8718469530519) виниловая пластинка - фото 4
Deep Purple - Slaves And Masters (8718469530519) виниловая пластинка - фото 5
Deep Purple - Slaves And Masters (8718469530519) виниловая пластинка - фото 6
Deep Purple - Slaves And Masters (8718469530519) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.05.2012
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Slaves And Masters
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deep Purple - Slaves And Masters (8718469530519) виниловая пластинка - фото 1
  • Deep Purple - Slaves And Masters (8718469530519) виниловая пластинка - фото 2
  • Deep Purple - Slaves And Masters (8718469530519) виниловая пластинка - фото 3
  • Deep Purple - Slaves And Masters (8718469530519) виниловая пластинка - фото 4
  • Deep Purple - Slaves And Masters (8718469530519) виниловая пластинка - фото 5
  • Deep Purple - Slaves And Masters (8718469530519) виниловая пластинка - фото 6
  • Deep Purple - Slaves And Masters (8718469530519) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626379
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Deep Purple - Slaves And Masters (8718469530519) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469530519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.05.2012
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Slaves And Masters
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
King of Dreams, The Cut Runs Deep, Fire in the Basement, Fortuneteller, Truth Hurts, Love Conquers All, Breakfast in Bed, Too Much is Not Enough, Wicked Ways
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Deep Purple - Slaves And Masters (8718469530519) виниловая пластинка

Переиздание на виниле 13-го студийного альбома группы 1990 года. Пластинка была записана с вокалом Джо Линн Тёрнера. Ричи Блэкмор пригласил его на место Иэна Гиллана. Авторы большинства песен: Блэкмор, Тёрнер и Гловер (последний является еще и продюсером альбома). В издание включены "King Of Dreams", "The Cut Runs Deep" и "Fire In The Basement" - главные хиты того времени. Deep Purple была основана в Британии в феврале 1968 года и стала символом тяжелого рока 70-х. Группу считают основателями хард-рока, а также приписывают в заслуги развитие жанров хеви-металла и прогрессив-рока. Золотой состав группы включал вокалиста Ричи Блэкмора, барабанщика Иэна Пэйса и клавишника Джона Лорда. На сегодняшний момент команда выпустила 18 студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом в 240 миллионов копий.

Отзывы о товаре Deep Purple - Slaves And Masters (8718469530519) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили за сутки в супер надёжной упаковке. Само издание отличное!



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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469530519]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.05.2012
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Slaves And Masters
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
King of Dreams, The Cut Runs Deep, Fire in the Basement, Fortuneteller, Truth Hurts, Love Conquers All, Breakfast in Bed, Too Much is Not Enough, Wicked Ways
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Переиздание на виниле 13-го студийного альбома группы 1990 года. Пластинка была записана с вокалом Джо Линн Тёрнера. Ричи Блэкмор пригласил его на место Иэна Гиллана. Авторы большинства песен: Блэкмор, Тёрнер и Гловер (последний является еще и продюсером альбома). В издание включены "King Of Dreams", "The Cut Runs Deep" и "Fire In The Basement" - главные хиты того времени. Deep Purple была основана в Британии в феврале 1968 года и стала символом тяжелого рока 70-х. Группу считают основателями хард-рока, а также приписывают в заслуги развитие жанров хеви-металла и прогрессив-рока. Золотой состав группы включал вокалиста Ричи Блэкмора, барабанщика Иэна Пэйса и клавишника Джона Лорда. На сегодняшний момент команда выпустила 18 студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом в 240 миллионов копий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Антон А.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили за сутки в супер надёжной упаковке. Само издание отличное!


Deep Purple - Slaves And Masters (8718469530519) виниловая пластинка - купить по цене 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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