Pink Floyd - Final Cut (0888751842915) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Pink Floyd - Final Cut (0888751842915) виниловая пластинка
«The Final Cut» — двенадцатый студийный альбом британской рок-группы Pink Floyd, выпущенный 21 марта 1983 года на лейбле Harvest компании EMI Records Ltd. Это последний альбом Pink Floyd, в записи которого участвовал Роджер Уотерс. Альбом посвящён отцу Роджера Уотерса — Эрику Флетчеру Уотерсу, погибшему во второй мировой войне. В буклете к альбому написано: «Реквием по послевоенной мечте, написанный Роджером Уотерсом, исполненный группой Пинк Флойд. Для Эрика Флетчера Уотерса 1913?1944». Как написал Энди Маббет: "Фактически во всём, кроме названия, это было творение Роджера Уотерса". Автором всех песен является Уотерс. Альбом достиг первого места в хит-парадах Великобритании и шестого в США. Первоначально планировалось, что «The Final Cut» станет саундтреком фильма «The Wall», но он вышел как антивоенный альбом Роджера Уотерса. Из-за конфликтов между Уотерсом и Ричардом Райтом, начавшихся ещё при работе над альбомом «The Wall», альбом «The Final Cut» стал единственным, в записи которого Райт не принимал участия.
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Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
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Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
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