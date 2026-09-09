Фитнес браслет Qumann QSB 04 Red
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фитнес-браслет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 183593
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
8х8х3
Вес, г.
10
Описание товара Фитнес браслет Qumann QSB 04 Red
Фитнес-браслет. Li-Pol аккумулятор 50 мАч. Экран OLED, с подсветкой. Будильник, уведомление только для Android, класс пыле-влагозащиты IP56, обмен данными с другими приложениями, управление камерой, защита от потери.
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Фитнес-браслет. Li-Pol аккумулятор 50 мАч. Экран OLED, с подсветкой. Будильник, уведомление только для Android, класс пыле-влагозащиты IP56, обмен данными с другими приложениями, управление камерой, защита от потери.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы, Металлические
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