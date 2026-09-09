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Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 1500 474103125 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 1500 474103125

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Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 1500 474103125 - фото 1
Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 1500 474103125 - фото 2
Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 1500 474103125 - фото 3
Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 1500 474103125 - фото 4
Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 1500 474103125 - фото 5
Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 1500 474103125 - фото 6
Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 1500 474103125 - фото 7
Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 1500 474103125 - фото 8
Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 1500 474103125 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Генератор бензиновый
Объём двигателя, см3
94
Объём топливного бака, л
6
Максимальная мощность, кВт
1.2
Уровень шума
62
  • Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 1500 474103125 - фото 1
  • Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 1500 474103125 - фото 2
  • Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 1500 474103125 - фото 3
  • Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 1500 474103125 - фото 4
  • Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 1500 474103125 - фото 5
  • Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 1500 474103125 - фото 6
  • Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 1500 474103125 - фото 7
  • Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 1500 474103125 - фото 8
  • Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 1500 474103125 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 181921
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Генератор бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Объём двигателя, см3
94
Объём топливного бака, л
6
Расход топлива, л/час
1.1
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
1.2
Уровень шума
62
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
да
Размеры в упаковке, см
45х38х38
Вес, кг.
23

Описание товара Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 1500 474103125

Бензиновый генератор PATRIOT Max Power SRGE 1500 474103125 обладает жестким рамным корпусом, на который установлены все его рабочие узлы - это защищает их от ударных воздействий и, как следствие, обеспечивает продолжительный рабочий ресурс. Тип альтернатора - синхронный, что обеспечивает длительную и качественную работу электростанции. В конструкции данной модели предусмотрены две пыле- и влагозащищенные розетки (IP44), предназначенная для подключения однофазных потребителей мощностью до 1000 Вт. Наличие выхода на 12 В позволяет экстренно зарядить севшие автомобильные аккумуляторы.



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Отзывы о товаре Генератор бензиновый Patriot Max Power SRGE 1500 474103125




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Генератор бензиновый
Тактность двигателя
4-х тактный
Объём двигателя, см3
94
Объём топливного бака, л
6
Расход топлива, л/час
1.1
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
1.2
Уровень шума
62
Колеса
нет
Звукоизоляционный кожух
да
Описание
Бензиновый генератор PATRIOT Max Power SRGE 1500 474103125 обладает жестким рамным корпусом, на который установлены все его рабочие узлы - это защищает их от ударных воздействий и, как следствие, обеспечивает продолжительный рабочий ресурс. Тип альтернатора - синхронный, что обеспечивает длительную и качественную работу электростанции. В конструкции данной модели предусмотрены две пыле- и влагозащищенные розетки (IP44), предназначенная для подключения однофазных потребителей мощностью до 1000 Вт. Наличие выхода на 12 В позволяет экстренно зарядить севшие автомобильные аккумуляторы.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
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Доставка
Отзывы


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