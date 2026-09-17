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Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер

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Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 1
Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 2
Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 3
Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 4
Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 5
Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 6
Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 7
Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 8
Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 9
Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 10
Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 11
Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 12
Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 13
Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 14
Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 15
Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 16
Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 17
Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 18
Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
196
Объём топливного бака, л
15
Максимальная мощность, кВт
2.2
  • Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 1
  • Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 2
  • Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 3
  • Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 4
  • Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 5
  • Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 6
  • Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 7
  • Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 8
  • Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 9
  • Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 10
  • Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 11
  • Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 12
  • Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 13
  • Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 14
  • Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 15
  • Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 16
  • Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 17
  • Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 18
  • Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 747839
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Характеристики

Бренд
MTX
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
196
Объём топливного бака, л
15
Расход топлива, л/час
1.2
Свеча зажигания
F7TC
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
2.2
Объём масляного бака, л
0.6
Максимальное время непрерывной работы, мин
720
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х45х45
Вес, кг.
35.5

Описание товара Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер

Бензиновый генератор MTX RS-3000 946105 максимальной мощностью 2,2 кВт, с ручным стартером, — резервный источник питания, поддерживающий напряжение 230 В и обеспечивающий работу бытовой техники, электроинструмента, осветительных приборов и других потребителей в случае отсутствия электросети. Для подключения потребителя предусмотрена розетка 230 В/16 А. Блок AVR стабилизирует напряжение, что позволяет подключать даже чувствительную технику. Генератор пригодится в загородном доме.

Преимущества

  • Экономичность — полного бака хватает на 12,5 часов работы без дозаправки.
  • Защита двигателя — генератор не запускается при низком уровне масла, воздушный и топливный фильтры предотвращают попадание твердых частиц в цилиндр и посторонних примесей в топливо.
  • Степень защиты IP23 — внутренние элементы надежно изолированы от брызг воды и попадания твердых частиц размером более 12,5 мм.
  • Удобная панель управления — вольтметр позволяет контролировать напряжение, специальный индикатор предупредит о низком уровне масла.
  • Простое обслуживание — фильтрующие элементы топливного и воздушного фильтров легко извлекаются для очистки и замены.
  • Мобильность — при помощи транспортировочного комплекта MTX 94911 (приобретается отдельно) генератор удобно перемещать по рабочей зоне.



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Отзывы о товаре Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер




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Характеристики
Бренд
MTX
Тип двигателя
бензиновый
Объём двигателя, см3
196
Объём топливного бака, л
15
Расход топлива, л/час
1.2
Свеча зажигания
F7TC
Стартер
ручной стартер
Максимальная мощность, кВт
2.2
Объём масляного бака, л
0.6
Максимальное время непрерывной работы, мин
720
Страна производитель
Китай
Описание

Бензиновый генератор MTX RS-3000 946105 максимальной мощностью 2,2 кВт, с ручным стартером, — резервный источник питания, поддерживающий напряжение 230 В и обеспечивающий работу бытовой техники, электроинструмента, осветительных приборов и других потребителей в случае отсутствия электросети. Для подключения потребителя предусмотрена розетка 230 В/16 А. Блок AVR стабилизирует напряжение, что позволяет подключать даже чувствительную технику. Генератор пригодится в загородном доме.

Преимущества

  • Экономичность — полного бака хватает на 12,5 часов работы без дозаправки.
  • Защита двигателя — генератор не запускается при низком уровне масла, воздушный и топливный фильтры предотвращают попадание твердых частиц в цилиндр и посторонних примесей в топливо.
  • Степень защиты IP23 — внутренние элементы надежно изолированы от брызг воды и попадания твердых частиц размером более 12,5 мм.
  • Удобная панель управления — вольтметр позволяет контролировать напряжение, специальный индикатор предупредит о низком уровне масла.
  • Простое обслуживание — фильтрующие элементы топливного и воздушного фильтров легко извлекаются для очистки и замены.
  • Мобильность — при помощи транспортировочного комплекта MTX 94911 (приобретается отдельно) генератор удобно перемещать по рабочей зоне.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
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