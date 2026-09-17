Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Генератор бензиновый MTX 946105, RS-3000, 2,2 кВт, 230В, ручной стартер
Бензиновый генератор MTX RS-3000 946105 максимальной мощностью 2,2 кВт, с ручным стартером, — резервный источник питания, поддерживающий напряжение 230 В и обеспечивающий работу бытовой техники, электроинструмента, осветительных приборов и других потребителей в случае отсутствия электросети. Для подключения потребителя предусмотрена розетка 230 В/16 А. Блок AVR стабилизирует напряжение, что позволяет подключать даже чувствительную технику. Генератор пригодится в загородном доме.
Преимущества
- Экономичность — полного бака хватает на 12,5 часов работы без дозаправки.
- Защита двигателя — генератор не запускается при низком уровне масла, воздушный и топливный фильтры предотвращают попадание твердых частиц в цилиндр и посторонних примесей в топливо.
- Степень защиты IP23 — внутренние элементы надежно изолированы от брызг воды и попадания твердых частиц размером более 12,5 мм.
- Удобная панель управления — вольтметр позволяет контролировать напряжение, специальный индикатор предупредит о низком уровне масла.
- Простое обслуживание — фильтрующие элементы топливного и воздушного фильтров легко извлекаются для очистки и замены.
- Мобильность — при помощи транспортировочного комплекта MTX 94911 (приобретается отдельно) генератор удобно перемещать по рабочей зоне.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
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Бензиновый генератор MTX RS-3000 946105 максимальной мощностью 2,2 кВт, с ручным стартером, — резервный источник питания, поддерживающий напряжение 230 В и обеспечивающий работу бытовой техники, электроинструмента, осветительных приборов и других потребителей в случае отсутствия электросети. Для подключения потребителя предусмотрена розетка 230 В/16 А. Блок AVR стабилизирует напряжение, что позволяет подключать даже чувствительную технику. Генератор пригодится в загородном доме.
Преимущества
- Экономичность — полного бака хватает на 12,5 часов работы без дозаправки.
- Защита двигателя — генератор не запускается при низком уровне масла, воздушный и топливный фильтры предотвращают попадание твердых частиц в цилиндр и посторонних примесей в топливо.
- Степень защиты IP23 — внутренние элементы надежно изолированы от брызг воды и попадания твердых частиц размером более 12,5 мм.
- Удобная панель управления — вольтметр позволяет контролировать напряжение, специальный индикатор предупредит о низком уровне масла.
- Простое обслуживание — фильтрующие элементы топливного и воздушного фильтров легко извлекаются для очистки и замены.
- Мобильность — при помощи транспортировочного комплекта MTX 94911 (приобретается отдельно) генератор удобно перемещать по рабочей зоне.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, бензиновые, с электростартером
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