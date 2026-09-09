Пылесос универсальный Bosch UniversalVac 15 0.603.3D1.100
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесос универсальный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 181771
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пылесос универсальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х49х39
Вес, кг.
9.3
Описание товара Пылесос универсальный Bosch UniversalVac 15 0.603.3D1.100
Универсальный пылесос. Объем пылесборника 15 л. Функция сбора жидкостей.
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Теги товара: маленькие
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Универсальный пылесос. Объем пылесборника 15 л. Функция сбора жидкостей.
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Теги товара: маленькие
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой
Теги товара: маленькие
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