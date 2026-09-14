Строительный пылесос DeWalt DXV30SAPTA-QT 750Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Строительный пылесос DeWalt DXV30SAPTA-QT 750Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) серебристый
Вам предстоит ремонт или снос и вы хотите быстро избавиться от строительной пыли? Промышленный пылесос DeWALT DXV30SAPTA поможет вам в уборке! Этот надежный компаньон, который обеспечит чистоту и порядок после работы в помещении и на улице. Благодаря мощной функции всасывания и выдувания он удаляет пыль, стружку и жидкости – причем чрезвычайно эффективно! Встроенная розетка на 230 В с функцией автоматического запуска/остановки позволяет легко собирать шлифовальную пыль и стружку во время шлифования или резки. Быстро собирает как сухую, так и влажную грязь, которая попадает в 30-литровый резервуар из нержавеющей стали, оснащенный сливной пробкой и защитой от перелива. Помимо сбора грязи, устройство также позволяет менять направление потока воздуха для создания эффекта обдува - идеальное решение, когда до грязи добраться невозможно. Устройство обеспечивает бесшумную работу на уровне 80 дБ(А), что позволяет работать без средств защиты органов слуха. Пылесос скользит на прорезиненных поворотных колесах, что упрощает его перемещение. Дальность действия - 6 метров, что облегчает работу и позволяет очищать большие поверхности.
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