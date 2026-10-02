Richard Studt - Part: The Sound Of (0825646043798) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
THE SOUND OF ARVO PART
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
В наличии
Код товара: 166139
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3 040 руб.
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Коллекция VARIOUS ARTISTS
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646043798]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
THE SOUND OF ARVO PART
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Spiegel Im Spiegel - Little, Tasmin, Fratres (Version 1980) - Little, Tasmin, Cantus In Memoriam Benjamin Britten For String Orchestra And Bell - Bournemouth Sinfonietta/Richard Studt, Tabula Rasa For Two Violins, String Orchestra And Prepared Piano: Ludus (With Movement) - Bournemouth Sinfonietta/Richard Studt/Tasmin Little/Robert Aldwinckle, Tabula Rasa For Two Violins, String Orchestra And Prepared Piano: Silentium (Without Movement) - Bournemouth Sinfonietta/Richard Studt/Tasmin Little/Rober
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Richard Studt - Part: The Sound Of (0825646043798) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Spiegel Im Spiegel
|8:16
|A2
|Fratres
|11:21
|A3
|Cantus In Memoriam Benjamin Britten
|5:21
|Tabula Rasa - For Two Violins, String Orchestra & Prepared Piano
|B1
|Ludus (With Movement)
|9:59
|B2
|Silentium (Without Movement)
|16:22
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646043798]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
THE SOUND OF ARVO PART
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Spiegel Im Spiegel - Little, Tasmin, Fratres (Version 1980) - Little, Tasmin, Cantus In Memoriam Benjamin Britten For String Orchestra And Bell - Bournemouth Sinfonietta/Richard Studt, Tabula Rasa For Two Violins, String Orchestra And Prepared Piano: Ludus (With Movement) - Bournemouth Sinfonietta/Richard Studt/Tasmin Little/Robert Aldwinckle, Tabula Rasa For Two Violins, String Orchestra And Prepared Piano: Silentium (Without Movement) - Bournemouth Sinfonietta/Richard Studt/Tasmin Little/Rober
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Spiegel Im Spiegel
|8:16
|A2
|Fratres
|11:21
|A3
|Cantus In Memoriam Benjamin Britten
|5:21
|Tabula Rasa - For Two Violins, String Orchestra & Prepared Piano
|B1
|Ludus (With Movement)
|9:59
|B2
|Silentium (Without Movement)
|16:22
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Richard Studt - Part: The Sound Of (0825646043798) виниловая пластинка - по цене 3040 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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