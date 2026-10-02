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Richard Studt - Part: The Sound Of (0825646043798) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Richard Studt - Part: The Sound Of (0825646043798) виниловая пластинка

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Richard Studt - Part: The Sound Of (0825646043798) виниловая пластинка - фото 1
Richard Studt - Part: The Sound Of (0825646043798) виниловая пластинка - фото 2
Richard Studt - Part: The Sound Of (0825646043798) виниловая пластинка - фото 3
Richard Studt - Part: The Sound Of (0825646043798) виниловая пластинка - фото 4
Richard Studt - Part: The Sound Of (0825646043798) виниловая пластинка - фото 5
Richard Studt - Part: The Sound Of (0825646043798) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
THE SOUND OF ARVO PART
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Richard Studt - Part: The Sound Of (0825646043798) виниловая пластинка - фото 1
  • Richard Studt - Part: The Sound Of (0825646043798) виниловая пластинка - фото 2
  • Richard Studt - Part: The Sound Of (0825646043798) виниловая пластинка - фото 3
  • Richard Studt - Part: The Sound Of (0825646043798) виниловая пластинка - фото 4
  • Richard Studt - Part: The Sound Of (0825646043798) виниловая пластинка - фото 5
  • Richard Studt - Part: The Sound Of (0825646043798) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 166139
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Richard Studt - Part: The Sound Of (0825646043798) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция VARIOUS ARTISTS
filter_none Товар входит в коллекцию VARIOUS ARTISTS

Коллекция VARIOUS ARTISTS


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646043798]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
THE SOUND OF ARVO PART
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Spiegel Im Spiegel - Little, Tasmin, Fratres (Version 1980) - Little, Tasmin, Cantus In Memoriam Benjamin Britten For String Orchestra And Bell - Bournemouth Sinfonietta/Richard Studt, Tabula Rasa For Two Violins, String Orchestra And Prepared Piano: Ludus (With Movement) - Bournemouth Sinfonietta/Richard Studt/Tasmin Little/Robert Aldwinckle, Tabula Rasa For Two Violins, String Orchestra And Prepared Piano: Silentium (Without Movement) - Bournemouth Sinfonietta/Richard Studt/Tasmin Little/Rober
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Richard Studt - Part: The Sound Of (0825646043798) виниловая пластинка

Track List

A1Spiegel Im Spiegel8:16
A2Fratres11:21
A3Cantus In Memoriam Benjamin Britten5:21
Tabula Rasa - For Two Violins, String Orchestra & Prepared Piano
B1Ludus (With Movement)9:59
B2Silentium (Without Movement)16:22

Отзывы о товаре Richard Studt - Part: The Sound Of (0825646043798) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646043798]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
THE SOUND OF ARVO PART
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Spiegel Im Spiegel - Little, Tasmin, Fratres (Version 1980) - Little, Tasmin, Cantus In Memoriam Benjamin Britten For String Orchestra And Bell - Bournemouth Sinfonietta/Richard Studt, Tabula Rasa For Two Violins, String Orchestra And Prepared Piano: Ludus (With Movement) - Bournemouth Sinfonietta/Richard Studt/Tasmin Little/Robert Aldwinckle, Tabula Rasa For Two Violins, String Orchestra And Prepared Piano: Silentium (Without Movement) - Bournemouth Sinfonietta/Richard Studt/Tasmin Little/Rober
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Spiegel Im Spiegel8:16
A2Fratres11:21
A3Cantus In Memoriam Benjamin Britten5:21
Tabula Rasa - For Two Violins, String Orchestra & Prepared Piano
B1Ludus (With Movement)9:59
B2Silentium (Without Movement)16:22
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Richard Studt - Part: The Sound Of (0825646043798) виниловая пластинка - по цене 3040 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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