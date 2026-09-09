Various Artists - Impressions - The Sound Of Debussy (0190295707477) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Sound Of Debussy
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 166128
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295707477]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Sound Of Debussy
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Suite Bergamasque: III. Clair De Lune, Arabesques: I, Pour Le Piano: III. Toccata, Pr?ludes (First Book): VI. (. Des Pas Sur La Neige), Pr?ludes (First Book): VIII. (. La Fille Aux Cheveux De Lin), Childrens Corner: VI. Golliwoggs Cake-Walk, Estampes: II. La Soir?e Dans Grenade, Pr?lude ? LApr?s-midi Dun Faune, Petite Suite: I. En Bateau, Nocturnes: F?tes (Anim? Et Tr?s Rythm? – Mod?r? Mais Toujours Tr?s Rythm?), La Mer: II. Jeux De Vagues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Impressions - The Sound Of Debussy (0190295707477) виниловая пластинка
Track List
|1
|Suite Bergamasque
|5:00
|2
|Arabesques
|3:25
|3
|Pour le Piano
|3:52
|4
|Preludes VI
|4:20
|5
|Preludes VIII
|2:21
|6
|Children's Corner
|3:03
|7
|Estampes, L
|5:45
|8
|Prelude A L'Apres-midi D'un Faune
|10:35
|9
|Petite
|3:39
|10
|Nocturnes
|6:20
|11
|La Mer
|7:11
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295707477]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Sound Of Debussy
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Suite Bergamasque: III. Clair De Lune, Arabesques: I, Pour Le Piano: III. Toccata, Pr?ludes (First Book): VI. (. Des Pas Sur La Neige), Pr?ludes (First Book): VIII. (. La Fille Aux Cheveux De Lin), Childrens Corner: VI. Golliwoggs Cake-Walk, Estampes: II. La Soir?e Dans Grenade, Pr?lude ? LApr?s-midi Dun Faune, Petite Suite: I. En Bateau, Nocturnes: F?tes (Anim? Et Tr?s Rythm? – Mod?r? Mais Toujours Tr?s Rythm?), La Mer: II. Jeux De Vagues
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|1
|Suite Bergamasque
|5:00
|2
|Arabesques
|3:25
|3
|Pour le Piano
|3:52
|4
|Preludes VI
|4:20
|5
|Preludes VIII
|2:21
|6
|Children's Corner
|3:03
|7
|Estampes, L
|5:45
|8
|Prelude A L'Apres-midi D'un Faune
|10:35
|9
|Petite
|3:39
|10
|Nocturnes
|6:20
|11
|La Mer
|7:11
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Various Artists - Impressions - The Sound Of Debussy (0190295707477) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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