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Various Artists - Impressions - The Sound Of Debussy (0190295707477) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Impressions - The Sound Of Debussy (0190295707477) виниловая пластинка

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Various Artists - Impressions - The Sound Of Debussy (0190295707477) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Impressions - The Sound Of Debussy (0190295707477) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Impressions - The Sound Of Debussy (0190295707477) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Impressions - The Sound Of Debussy (0190295707477) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Impressions - The Sound Of Debussy (0190295707477) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Impressions - The Sound Of Debussy (0190295707477) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - Impressions - The Sound Of Debussy (0190295707477) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Sound Of Debussy
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Impressions - The Sound Of Debussy (0190295707477) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Impressions - The Sound Of Debussy (0190295707477) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Impressions - The Sound Of Debussy (0190295707477) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Impressions - The Sound Of Debussy (0190295707477) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Impressions - The Sound Of Debussy (0190295707477) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Impressions - The Sound Of Debussy (0190295707477) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - Impressions - The Sound Of Debussy (0190295707477) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 166128
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Коллекция VARIOUS ARTISTS
filter_none Товар входит в коллекцию VARIOUS ARTISTS

Коллекция VARIOUS ARTISTS


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295707477]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Sound Of Debussy
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Suite Bergamasque: III. Clair De Lune, Arabesques: I, Pour Le Piano: III. Toccata, Pr?ludes (First Book): VI. (. Des Pas Sur La Neige), Pr?ludes (First Book): VIII. (. La Fille Aux Cheveux De Lin), Childrens Corner: VI. Golliwoggs Cake-Walk, Estampes: II. La Soir?e Dans Grenade, Pr?lude ? LApr?s-midi Dun Faune, Petite Suite: I. En Bateau, Nocturnes: F?tes (Anim? Et Tr?s Rythm? – Mod?r? Mais Toujours Tr?s Rythm?), La Mer: II. Jeux De Vagues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Impressions - The Sound Of Debussy (0190295707477) виниловая пластинка

Track List

1Suite Bergamasque5:00
2Arabesques3:25
3Pour le Piano3:52
4Preludes VI4:20
5Preludes VIII2:21
6Children's Corner3:03
7Estampes, L5:45
8Prelude A L'Apres-midi D'un Faune10:35
9Petite3:39
10Nocturnes6:20
11La Mer7:11

Отзывы о товаре Various Artists - Impressions - The Sound Of Debussy (0190295707477) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190295707477]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Sound Of Debussy
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Suite Bergamasque: III. Clair De Lune, Arabesques: I, Pour Le Piano: III. Toccata, Pr?ludes (First Book): VI. (. Des Pas Sur La Neige), Pr?ludes (First Book): VIII. (. La Fille Aux Cheveux De Lin), Childrens Corner: VI. Golliwoggs Cake-Walk, Estampes: II. La Soir?e Dans Grenade, Pr?lude ? LApr?s-midi Dun Faune, Petite Suite: I. En Bateau, Nocturnes: F?tes (Anim? Et Tr?s Rythm? – Mod?r? Mais Toujours Tr?s Rythm?), La Mer: II. Jeux De Vagues
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

1Suite Bergamasque5:00
2Arabesques3:25
3Pour le Piano3:52
4Preludes VI4:20
5Preludes VIII2:21
6Children's Corner3:03
7Estampes, L5:45
8Prelude A L'Apres-midi D'un Faune10:35
9Petite3:39
10Nocturnes6:20
11La Mer7:11
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Отзывы


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