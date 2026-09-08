Foo Fighters - Concrete And Gold (0889854560119) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
CONCRETE AND GOLD
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 152023
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854560119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
CONCRETE AND GOLD
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
T-shirt, Run, Make It Right, The Sky Is A Neighborhood, La Dee Da, Dirty Water, Arrows, Happy Ever After (Zero Hour), Sunday Rain, The Line, Concrete And Gold
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Foo Fighters - Concrete And Gold (0889854560119) виниловая пластинка
Track List
|A1
|T-shirt
|1:22
|A2
|Run
|5:23
|A3
|Make It Right
|4:39
|A4
|The Sky Is A Neighborhood
|4:04
|B1
|La Dee Da
|4:02
|B2
|Dirty Water
|5:20
|B3
|Arrows
|4:46
|B4
|Happy Ever After (Zero Hour)
|3:41
|C1
|Sunday Rain
|6:11
|C2
|The Line
|3:38
|C3
|Concrete And Gold
|5:31
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889854560119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Foo Fighters
Альбом (сингл)
CONCRETE AND GOLD
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
T-shirt, Run, Make It Right, The Sky Is A Neighborhood, La Dee Da, Dirty Water, Arrows, Happy Ever After (Zero Hour), Sunday Rain, The Line, Concrete And Gold
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Track List
|A1
|T-shirt
|1:22
|A2
|Run
|5:23
|A3
|Make It Right
|4:39
|A4
|The Sky Is A Neighborhood
|4:04
|B1
|La Dee Da
|4:02
|B2
|Dirty Water
|5:20
|B3
|Arrows
|4:46
|B4
|Happy Ever After (Zero Hour)
|3:41
|C1
|Sunday Rain
|6:11
|C2
|The Line
|3:38
|C3
|Concrete And Gold
|5:31
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Foo Fighters - Concrete And Gold (0889854560119) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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