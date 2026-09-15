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INXS - INXS (0602537778898) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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INXS - INXS (0602537778898) виниловая пластинка

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INXS - INXS (0602537778898) виниловая пластинка - фото 1
INXS - INXS (0602537778898) виниловая пластинка - фото 2
INXS - INXS (0602537778898) виниловая пластинка - фото 3
INXS - INXS (0602537778898) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
INXS
Альбом (сингл)
INXS
Жанр
Indie Rock, Post Punk
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • INXS - INXS (0602537778898) виниловая пластинка - фото 1
  • INXS - INXS (0602537778898) виниловая пластинка - фото 2
  • INXS - INXS (0602537778898) виниловая пластинка - фото 3
  • INXS - INXS (0602537778898) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652296
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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INXS - INXS (0602537778898) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music, Atco
Barcode
[0602537778898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
INXS
Альбом (сингл)
INXS
Жанр
Indie Rock, Post Punk
Трек-лист
On A Bus, Doctor, Just Keep Walking, Learn To Smile, Jumping, In Vain, Roller Skating, Body Language, sreel Babies, Wishy Washy
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара INXS - INXS (0602537778898) виниловая пластинка

INXS - дебютная работа INXS, выпущенная в 1980 году в Австралии и в 1984 году в других странах. Интересно, что запись диска осуществлялась музыкантами в свободное от выступлений время, которых тогда было по два, а то и по три в день. Альбом стал “золотым”, правда, чтобы достичь этого статуса ему понадобилось несколько лет.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре INXS - INXS (0602537778898) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music, Atco
Barcode
[0602537778898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
INXS
Альбом (сингл)
INXS
Жанр
Indie Rock, Post Punk
Трек-лист
On A Bus, Doctor, Just Keep Walking, Learn To Smile, Jumping, In Vain, Roller Skating, Body Language, sreel Babies, Wishy Washy
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
INXS - дебютная работа INXS, выпущенная в 1980 году в Австралии и в 1984 году в других странах. Интересно, что запись диска осуществлялась музыкантами в свободное от выступлений время, которых тогда было по два, а то и по три в день. Альбом стал “золотым”, правда, чтобы достичь этого статуса ему понадобилось несколько лет.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


INXS - INXS (0602537778898) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3560 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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