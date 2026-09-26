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0888072404137, Tears For Fears, The Tipping Point виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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0888072404137, Tears For Fears, The Tipping Point виниловая пластинка

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0888072404137, Tears For Fears, The Tipping Point виниловая пластинка - фото 1
0888072404137, Tears For Fears, The Tipping Point виниловая пластинка - фото 2
0888072404137, Tears For Fears, The Tipping Point виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tears For Fears
Альбом (сингл)
The Tipping Point
Жанр
Зарубежный поп-рок, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 0888072404137, Tears For Fears, The Tipping Point виниловая пластинка - фото 1
  • 0888072404137, Tears For Fears, The Tipping Point виниловая пластинка - фото 2
  • 0888072404137, Tears For Fears, The Tipping Point виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617439
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
0888072404137, Tears For Fears, The Tipping Point виниловая пластинка
3 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0888072404137]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tears For Fears
Альбом (сингл)
The Tipping Point
Жанр
Зарубежный поп-рок, Synth-pop
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0888072404137, Tears For Fears, The Tipping Point виниловая пластинка

«The Tipping Point» — седьмой студийный альбом британской поп-рок-группы Tears for Fears, вышедший 25 февраля 2022 года на лейбле Concord Records. Это первый студийный альбом группы после релиза «Everybody Loves a Happy Ending», выпущенного почти за восемнадцать лет до этого. В альбом вошла композиция «The Tipping Point», которая появилась с музыкальным видео в октябре 2021 года. Затем последовали синглы: «No Small Thing» вышел в декабре 2021 года, а «Break the Man» — в январе 2022 года. Альбом имел успех у критиков и коммерческий успех, обеспечив группе шестой альбом в британском Топ-5 и самое высокое достижение в хит-чартах за последние тридцать лет; также альбом вошел в Топ-10 в других странах мира и достиг второго места в британском хит-параде.

Отзывы о товаре 0888072404137, Tears For Fears, The Tipping Point виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0888072404137]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tears For Fears
Альбом (сингл)
The Tipping Point
Жанр
Зарубежный поп-рок, Synth-pop
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«The Tipping Point» — седьмой студийный альбом британской поп-рок-группы Tears for Fears, вышедший 25 февраля 2022 года на лейбле Concord Records. Это первый студийный альбом группы после релиза «Everybody Loves a Happy Ending», выпущенного почти за восемнадцать лет до этого. В альбом вошла композиция «The Tipping Point», которая появилась с музыкальным видео в октябре 2021 года. Затем последовали синглы: «No Small Thing» вышел в декабре 2021 года, а «Break the Man» — в январе 2022 года. Альбом имел успех у критиков и коммерческий успех, обеспечив группе шестой альбом в британском Топ-5 и самое высокое достижение в хит-чартах за последние тридцать лет; также альбом вошел в Топ-10 в других странах мира и достиг второго места в британском хит-параде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0888072404137, Tears For Fears, The Tipping Point виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3630 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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