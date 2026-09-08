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Тепловентилятор Electrolux Prime EFH/S-1125 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловентилятор Electrolux Prime EFH/S-1125

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Тепловентилятор Electrolux Prime EFH/S-1125
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловентиляторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
1 890 руб.  2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 151852
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х14
Вес, кг.
1

Описание товара Тепловентилятор Electrolux Prime EFH/S-1125

Тепловентилятор Electrolux Prime EFH/S-1125 изготовлен с применением высоких технологий, имеет авторское исполнение корпуса, отличается уникальным запатентованным дизайном Ergonomic и сверхкомпактными размерами. Данное устройство высокоэкологично (аппарат безвреден для здоровья человека и окружающей среды). Используя представленную модель, пользователь может легко и быстро добиться комфортной температуры в помещении. Тепловентилятор абсолютно безопасен и прост в эксплуатации.

Отзывы о товаре Тепловентилятор Electrolux Prime EFH/S-1125




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Тепловентиляторы
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловентилятор Electrolux Prime EFH/S-1125 изготовлен с применением высоких технологий, имеет авторское исполнение корпуса, отличается уникальным запатентованным дизайном Ergonomic и сверхкомпактными размерами. Данное устройство высокоэкологично (аппарат безвреден для здоровья человека и окружающей среды). Используя представленную модель, пользователь может легко и быстро добиться комфортной температуры в помещении. Тепловентилятор абсолютно безопасен и прост в эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловентилятор Electrolux Prime EFH/S-1125 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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