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Тепловентилятор Electrolux 1115S/Efh 750/1500Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловентилятор Electrolux 1115S/Efh 750/1500Вт

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Тепловентилятор Electrolux 1115S/Efh 750/1500Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
электрический
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
7501500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
1 730 руб.  2 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 106145
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
электрический
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
7501500
Напряжение
220/230 В
Управление
механическое
Таймер
нет
Комплектация
тепловентилятор, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х14
Вес, кг.
1.1

Описание товара Тепловентилятор Electrolux 1115S/Efh 750/1500Вт

Тепловентилятор напольный, 2 уровня мощности: 750/1500 Вт, спиральный нагревательный элемент, защита от перегрева, регулировка температуры, площадь обогрева: 20 м2. Габариты: 17,3х25,1х13,5 см

Отзывы о товаре Тепловентилятор Electrolux 1115S/Efh 750/1500Вт




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
электрический
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Тип установки
напольный
Тип нагревательного элемента
спиральный
Мощность, Вт
7501500
Напряжение
220/230 В
Управление
механическое
Таймер
нет
Комплектация
тепловентилятор, документация, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловентилятор напольный, 2 уровня мощности: 750/1500 Вт, спиральный нагревательный элемент, защита от перегрева, регулировка температуры, площадь обогрева: 20 м2. Габариты: 17,3х25,1х13,5 см
Самовывоз
Доставка
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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