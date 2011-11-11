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Память SO-DIMM DDR3 Patriot 4Gb 1600MHz (PSD34G1600L2S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память SO-DIMM DDR3 Patriot 4Gb 1600MHz (PSD34G1600L2S)

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Память SO-DIMM DDR3 Patriot 4Gb 1600MHz (PSD34G1600L2S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3L
Объем одного модуля, Гб
4
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
Тайминги
11-11-11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 151429
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3L
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х1
Вес, г.
30

Описание товара Память SO-DIMM DDR3 Patriot 4Gb 1600MHz (PSD34G1600L2S)

Форм-фактор SODIMM используется в ноутбуках и не подходит для настольных ПК. Память соответствует стандарту DDR3L Low Voltage с напряжением 1,35В. DRAM DDR3 серии Signature Line от Patriot Memory обеспечивает высокое качество, надежность и производительность, необходимые компьютерам сегодня. Patriot сертифицирует каждый компонент, включая сами модули памяти, для обеспечения совместимости и в соответствии стандартам качества и надежности. Модули памяти DDR3L SODIMM серии SL – идеальный вариант для обновления ноутбуков.

Отзывы о товаре Память SO-DIMM DDR3 Patriot 4Gb 1600MHz (PSD34G1600L2S)




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR3L
Объем одного модуля, Гб
4
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
4
Тактовая частота
1600
Пропускная способность, Мб/с
12800
CAS Latency (CL), тактов
11
Тайминги
11-11-11
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Описание
Форм-фактор SODIMM используется в ноутбуках и не подходит для настольных ПК. Память соответствует стандарту DDR3L Low Voltage с напряжением 1,35В. DRAM DDR3 серии Signature Line от Patriot Memory обеспечивает высокое качество, надежность и производительность, необходимые компьютерам сегодня. Patriot сертифицирует каждый компонент, включая сами модули памяти, для обеспечения совместимости и в соответствии стандартам качества и надежности. Модули памяти DDR3L SODIMM серии SL – идеальный вариант для обновления ноутбуков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память SO-DIMM DDR3 Patriot 4Gb 1600MHz (PSD34G1600L2S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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