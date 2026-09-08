Odell, Tom, Long Way Down (0887654390813) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 139805
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Odell, Tom, Long Way Down (0887654390813) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Grow Old With Me
|3:12
|A2
|Hold Me
|3:06
|A3
|Another Love
|4:03
|A4
|I Know
|4:02
|A5
|Sense
|4:30
|B1
|Can't Pretend
|3:44
|B2
|Till I Lost
|3:53
|B3
|Supposed To Be
|3:36
|B4
|Long Way Down
|2:34
|B5
|Sirens
|3:45
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Track List
|A1
|Grow Old With Me
|3:12
|A2
|Hold Me
|3:06
|A3
|Another Love
|4:03
|A4
|I Know
|4:02
|A5
|Sense
|4:30
|B1
|Can't Pretend
|3:44
|B2
|Till I Lost
|3:53
|B3
|Supposed To Be
|3:36
|B4
|Long Way Down
|2:34
|B5
|Sirens
|3:45
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Odell, Tom, Long Way Down (0887654390813) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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