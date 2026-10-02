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Bruno Mars - Unorthodox Jukebox (0075678761713) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bruno Mars - Unorthodox Jukebox (0075678761713) виниловая пластинка

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Bruno Mars - Unorthodox Jukebox (0075678761713) виниловая пластинка - фото 1
Bruno Mars - Unorthodox Jukebox (0075678761713) виниловая пластинка - фото 2
Bruno Mars - Unorthodox Jukebox (0075678761713) виниловая пластинка - фото 3
Bruno Mars - Unorthodox Jukebox (0075678761713) виниловая пластинка - фото 4
Bruno Mars - Unorthodox Jukebox (0075678761713) виниловая пластинка - фото 5
Bruno Mars - Unorthodox Jukebox (0075678761713) виниловая пластинка - фото 6
Bruno Mars - Unorthodox Jukebox (0075678761713) виниловая пластинка - фото 7
Bruno Mars - Unorthodox Jukebox (0075678761713) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Bruno Mars
Альбом (сингл)
UNORTHODOX JUKEBOX
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bruno Mars - Unorthodox Jukebox (0075678761713) виниловая пластинка - фото 1
  • Bruno Mars - Unorthodox Jukebox (0075678761713) виниловая пластинка - фото 2
  • Bruno Mars - Unorthodox Jukebox (0075678761713) виниловая пластинка - фото 3
  • Bruno Mars - Unorthodox Jukebox (0075678761713) виниловая пластинка - фото 4
  • Bruno Mars - Unorthodox Jukebox (0075678761713) виниловая пластинка - фото 5
  • Bruno Mars - Unorthodox Jukebox (0075678761713) виниловая пластинка - фото 6
  • Bruno Mars - Unorthodox Jukebox (0075678761713) виниловая пластинка - фото 7
  • Bruno Mars - Unorthodox Jukebox (0075678761713) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 
Начислим 122 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 138579
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Bruno Mars - Unorthodox Jukebox (0075678761713) виниловая пластинка
3 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MARS, BRUNO
filter_none Товар входит в коллекцию MARS, BRUNO

Коллекция MARS, BRUNO


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678761713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Bruno Mars
Альбом (сингл)
UNORTHODOX JUKEBOX
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Young Girls, Locked Out Of Heaven, Gorilla [Explicit], Treasure [Explicit], Moonshine, When I Was Your Man, Natalie, Show Me, Money Make Her Smile, If I Knew
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bruno Mars - Unorthodox Jukebox (0075678761713) виниловая пластинка

Track List

A1Young Girls3:49
A2Locked Out Of Heaven3:54
A3Gorilla4:04
A4Treasure2:59
A5Moonshine3:48
B1When I Was Your Man3:34
B2Natalie3:45
B3Show Me3:27
B4Money Make Her Smile3:24
B5If I Knew2:12



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Bruno Mars - Unorthodox Jukebox (0075678761713) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678761713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Bruno Mars
Альбом (сингл)
UNORTHODOX JUKEBOX
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Young Girls, Locked Out Of Heaven, Gorilla [Explicit], Treasure [Explicit], Moonshine, When I Was Your Man, Natalie, Show Me, Money Make Her Smile, If I Knew
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Young Girls3:49
A2Locked Out Of Heaven3:54
A3Gorilla4:04
A4Treasure2:59
A5Moonshine3:48
B1When I Was Your Man3:34
B2Natalie3:45
B3Show Me3:27
B4Money Make Her Smile3:24
B5If I Knew2:12


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bruno Mars - Unorthodox Jukebox (0075678761713) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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