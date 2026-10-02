Bruno Mars - Unorthodox Jukebox (0075678761713) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Bruno Mars
Альбом (сингл)
UNORTHODOX JUKEBOX
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб.
В наличии
Код товара: 138579
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3 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678761713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Bruno Mars
Альбом (сингл)
UNORTHODOX JUKEBOX
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Young Girls, Locked Out Of Heaven, Gorilla [Explicit], Treasure [Explicit], Moonshine, When I Was Your Man, Natalie, Show Me, Money Make Her Smile, If I Knew
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bruno Mars - Unorthodox Jukebox (0075678761713) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Young Girls
|3:49
|A2
|Locked Out Of Heaven
|3:54
|A3
|Gorilla
|4:04
|A4
|Treasure
|2:59
|A5
|Moonshine
|3:48
|B1
|When I Was Your Man
|3:34
|B2
|Natalie
|3:45
|B3
|Show Me
|3:27
|B4
|Money Make Her Smile
|3:24
|B5
|If I Knew
|2:12
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678761713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Bruno Mars
Альбом (сингл)
UNORTHODOX JUKEBOX
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Young Girls, Locked Out Of Heaven, Gorilla [Explicit], Treasure [Explicit], Moonshine, When I Was Your Man, Natalie, Show Me, Money Make Her Smile, If I Knew
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Young Girls
|3:49
|A2
|Locked Out Of Heaven
|3:54
|A3
|Gorilla
|4:04
|A4
|Treasure
|2:59
|A5
|Moonshine
|3:48
|B1
|When I Was Your Man
|3:34
|B2
|Natalie
|3:45
|B3
|Show Me
|3:27
|B4
|Money Make Her Smile
|3:24
|B5
|If I Knew
|2:12
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Bruno Mars - Unorthodox Jukebox (0075678761713) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3500 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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