Top.Mail.Ru
Пушка тепловая газовая Ballu BHG-20M купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пушка тепловая газовая Ballu BHG-20M

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пушка тепловая газовая Ballu BHG-20M - фото 1
Пушка тепловая газовая Ballu BHG-20M - фото 2
Пушка тепловая газовая Ballu BHG-20M - фото 3
Пушка тепловая газовая Ballu BHG-20M - фото 4
Пушка тепловая газовая Ballu BHG-20M - фото 5
Пушка тепловая газовая Ballu BHG-20M - фото 6
Пушка тепловая газовая Ballu BHG-20M - фото 7
Пушка тепловая газовая Ballu BHG-20M - фото 8
Пушка тепловая газовая Ballu BHG-20M - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
17
Производительность, м?/ч
400
  • Пушка тепловая газовая Ballu BHG-20M - фото 1
  • Пушка тепловая газовая Ballu BHG-20M - фото 2
  • Пушка тепловая газовая Ballu BHG-20M - фото 3
  • Пушка тепловая газовая Ballu BHG-20M - фото 4
  • Пушка тепловая газовая Ballu BHG-20M - фото 5
  • Пушка тепловая газовая Ballu BHG-20M - фото 6
  • Пушка тепловая газовая Ballu BHG-20M - фото 7
  • Пушка тепловая газовая Ballu BHG-20M - фото 8
  • Пушка тепловая газовая Ballu BHG-20M - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 137025
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
17
Производительность, м?/ч
400
Термостат
да
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Тип топлива
пропан-бутан
Напряжение сети
220 В
Ширина, см
18.6
Высота, см
28.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х22
Вес, кг.
4.9

Описание товара Пушка тепловая газовая Ballu BHG-20M

Газовая тепловая пушка Ballu BHG-20M предназначена для обогрева хорошо проветриваемых помещений площадью до 200 кв.м. Двухстороннее антикоррозионное покрытие корпуса увеличивает срок службы пушки. На корпусе расположена специальная ручка, уупрощающая переноску тепловой пушки.



Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону

Отзывы о товаре Пушка тепловая газовая Ballu BHG-20M




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
17
Производительность, м?/ч
400
Термостат
да
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Тип топлива
пропан-бутан
Напряжение сети
220 В
Ширина, см
18.6
Высота, см
28.2
Страна производитель
Китай
Описание
Газовая тепловая пушка Ballu BHG-20M предназначена для обогрева хорошо проветриваемых помещений площадью до 200 кв.м. Двухстороннее антикоррозионное покрытие корпуса увеличивает срок службы пушки. На корпусе расположена специальная ручка, уупрощающая переноску тепловой пушки.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пушка тепловая газовая Ballu BHG-20M - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...