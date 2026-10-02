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Пушка тепловая газовая Ballu BHG-10M купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пушка тепловая газовая Ballu BHG-10M

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Пушка тепловая газовая Ballu BHG-10M - фото 1
Пушка тепловая газовая Ballu BHG-10M - фото 2
Пушка тепловая газовая Ballu BHG-10M - фото 3
Пушка тепловая газовая Ballu BHG-10M - фото 4
Пушка тепловая газовая Ballu BHG-10M - фото 5
Пушка тепловая газовая Ballu BHG-10M - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
10
Производительность, м?/ч
300
  • Пушка тепловая газовая Ballu BHG-10M - фото 1
  • Пушка тепловая газовая Ballu BHG-10M - фото 2
  • Пушка тепловая газовая Ballu BHG-10M - фото 3
  • Пушка тепловая газовая Ballu BHG-10M - фото 4
  • Пушка тепловая газовая Ballu BHG-10M - фото 5
  • Пушка тепловая газовая Ballu BHG-10M - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 590 руб. 
Начислим 378 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 133164
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пушка тепловая газовая Ballu BHG-10M
8 590 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
10
Производительность, м?/ч
300
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
прямой нагрев
Вентиляция без нагрева
нет
Таймер
нет
Тип топлива
пропан-бутан
Напряжение сети
220 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
32
Ширина, см
19
Высота, см
28.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х22
Вес, кг.
5.7

Описание товара Пушка тепловая газовая Ballu BHG-10M

Газовая тепловая пушка Ballu BHG-10M выполнена из нержавеющей стали AISI с повышенной жаропрочностью. Пушка рассчитана на обогрев помещений площадью до 100 кв.м. с хорошей вентиляцией. В качестве топлива используется газ пропан/бутан. КОрпус пушки покрыти антикоррозионным составом. Для удобной переноски корпус пушки оснащен ручкой.



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Отзывы о товаре Пушка тепловая газовая Ballu BHG-10M




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
10
Производительность, м?/ч
300
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
прямой нагрев
Вентиляция без нагрева
нет
Таймер
нет
Тип топлива
пропан-бутан
Напряжение сети
220 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
32
Развернуть
Ширина, см
19
Высота, см
28.5
Страна производитель
Китай
Описание
Газовая тепловая пушка Ballu BHG-10M выполнена из нержавеющей стали AISI с повышенной жаропрочностью. Пушка рассчитана на обогрев помещений площадью до 100 кв.м. с хорошей вентиляцией. В качестве топлива используется газ пропан/бутан. КОрпус пушки покрыти антикоррозионным составом. Для удобной переноски корпус пушки оснащен ручкой.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пушка тепловая газовая Ballu BHG-10M - стоимость товара 8590 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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