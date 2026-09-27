Мясорубка Polaris PMG 2027L
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Характеристики
Описание товара Мясорубка Polaris PMG 2027L
Мясорубка POLARIS — это надежный и мощный прибор, который станет незаменимым помощником на вашей кухне. Отличаясь стильным дизайном в черно-серебристой цветовой палитре, она прекрасно впишется в любой современный интерьер. Благодаря системе реверса, вы сможете легко очистить мясорубку от застрявших продуктов, что значительно упрощает процесс использования. Мясорубка обладает впечатляющей мощностью при блокировке вала — 2000 Вт, что позволяет ей справляться с самыми сложными задачами измельчения мяса. Номинальная мощность прибора составляет 180 Вт, обеспечивая эффективную и экономичную работу. Максимальная производительность устройства составляет 2 кг в минуту, позволяя быстро обрабатывать большое количество продуктов. Для дополнительной безопасности и долговечности эксплуатации, мясорубка POLARIS оснащена функцией защиты двигателя от перегрузки, что предотвращает его повреждение в случае чрезмерной нагрузки. При весе всего 2,7 кг, она остается компактной и удобной для перемещения и хранения. Полярис — это бренд, которому можно доверять, и данная мясорубка является очередным подтверждением их стремления к качеству и инновациям.
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Теги товара: пластиковые
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Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические
Теги товара: пластиковые
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