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Конструктор Знаток 180-Znat 180 схем

Артикул: 115226
  • Конструктор Знаток 180-Znat 180 схем - фото 1
  • Конструктор Знаток 180-Znat 180 схем - фото 2
  • Конструктор Знаток 180-Znat 180 схем - фото 3
  • Конструктор Знаток 180-Znat 180 схем - фото 4
Конструктор Знаток 180-Znat 180 схем - фото 1
Конструктор Знаток 180-Znat 180 схем - фото 2
Конструктор Знаток 180-Znat 180 схем - фото 3
Конструктор Знаток 180-Znat 180 схем - фото 4
2 220 руб. 
2 576 руб. 
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+ 58 КэтКоинов
Артикул: 115226
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендЗнаток
Тип товараКонструктор
Возрастот 5 лет
Материалметалл, пластик
Мультфильмнет
Вес, кг0.9
количество проектов - 180, для девочки и мальчика


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Самовывоз невозможен
Конструктор Знаток 180-Znat 180 схем - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2220 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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