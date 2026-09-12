Конструктор "Истребитель" 926 деталей в коробке
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700989
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 10 лет
Комплектация
926 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
16
Материал
пластик
Минимальный возраст
10
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х39х12
Вес, кг.
1.7
Описание товара Конструктор "Истребитель" 926 деталей в коробке
Подарите вашему ребенку возможность развивать творческие способности и воображение с детским конструктором! Он не только развлекает, но и способствуют развитию логического мышления, моторики и пространственного восприятия. Конструктор разработан с учетом возрастных особенностей и интересов детей.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 10 лет
Комплектация
926 дет. для сборки, аксессуары, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
16
Материал
пластик
Минимальный возраст
10
Пол
для мальчиков
Страна производитель
Китай
Подарите вашему ребенку возможность развивать творческие способности и воображение с детским конструктором! Он не только развлекает, но и способствуют развитию логического мышления, моторики и пространственного восприятия. Конструктор разработан с учетом возрастных особенностей и интересов детей.
Конструктор "Истребитель" 926 деталей в коробке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Конструктор "Истребитель" 926 деталей в коробке