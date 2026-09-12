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Конструктор "Яйцо динозавра" 12 видов (24 шт в дисплее) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор "Яйцо динозавра" 12 видов (24 шт в дисплее)

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Конструктор &quot;Яйцо динозавра&quot; 12 видов (24 шт в дисплее) - фото 1
Конструктор &quot;Яйцо динозавра&quot; 12 видов (24 шт в дисплее) - фото 2
Конструктор &quot;Яйцо динозавра&quot; 12 видов (24 шт в дисплее) - фото 3
Конструктор &quot;Яйцо динозавра&quot; 12 видов (24 шт в дисплее) - фото 4
Конструктор &quot;Яйцо динозавра&quot; 12 видов (24 шт в дисплее) - фото 5
Конструктор &quot;Яйцо динозавра&quot; 12 видов (24 шт в дисплее) - фото 6
Конструктор &quot;Яйцо динозавра&quot; 12 видов (24 шт в дисплее) - фото 7
Конструктор &quot;Яйцо динозавра&quot; 12 видов (24 шт в дисплее) - фото 8
Конструктор &quot;Яйцо динозавра&quot; 12 видов (24 шт в дисплее) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор &quot;Яйцо динозавра&quot; 12 видов (24 шт в дисплее) - фото 1
  • Конструктор &quot;Яйцо динозавра&quot; 12 видов (24 шт в дисплее) - фото 2
  • Конструктор &quot;Яйцо динозавра&quot; 12 видов (24 шт в дисплее) - фото 3
  • Конструктор &quot;Яйцо динозавра&quot; 12 видов (24 шт в дисплее) - фото 4
  • Конструктор &quot;Яйцо динозавра&quot; 12 видов (24 шт в дисплее) - фото 5
  • Конструктор &quot;Яйцо динозавра&quot; 12 видов (24 шт в дисплее) - фото 6
  • Конструктор &quot;Яйцо динозавра&quot; 12 видов (24 шт в дисплее) - фото 7
  • Конструктор &quot;Яйцо динозавра&quot; 12 видов (24 шт в дисплее) - фото 8
  • Конструктор &quot;Яйцо динозавра&quot; 12 видов (24 шт в дисплее) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700993
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Характеристики

Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
40 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х7
Вес, кг.
14.38

Описание товара Конструктор "Яйцо динозавра" 12 видов (24 шт в дисплее)

Конструктор Sluban Яйцо динозавра понравится любому ребенку! Игрушка, собранная своими руками, станет одной из самых любимых. Конструктор развивает мелкую моторику, внимание и мышление. Изготовлено из высококачественного пластика. Перенеситесь в доисторический период вместе с конструктором Sluban «Яйцо динозавра» (M38-B0796). Вас ждут удивительные чудеса! В каждом из 12 яиц набора, высотой 8 см, спряталось невероятное существо. Сначала соберите все 12 видов мини-динозавров, а потом перестройте их по-новому. Каждое яйцо - 40 деталей. Из 6 маленьких рептилий можно получить одного большого динозавра. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 яйцо.

Отзывы о товаре Конструктор "Яйцо динозавра" 12 видов (24 шт в дисплее)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Sluban.
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
40 дет. для сборки, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
12
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор Sluban Яйцо динозавра понравится любому ребенку! Игрушка, собранная своими руками, станет одной из самых любимых. Конструктор развивает мелкую моторику, внимание и мышление. Изготовлено из высококачественного пластика. Перенеситесь в доисторический период вместе с конструктором Sluban «Яйцо динозавра» (M38-B0796). Вас ждут удивительные чудеса! В каждом из 12 яиц набора, высотой 8 см, спряталось невероятное существо. Сначала соберите все 12 видов мини-динозавров, а потом перестройте их по-новому. Каждое яйцо - 40 деталей. Из 6 маленьких рептилий можно получить одного большого динозавра. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 яйцо.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор "Яйцо динозавра" 12 видов (24 шт в дисплее) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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