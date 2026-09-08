The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iggy Pop, The Stooges
Альбом (сингл)
RAW POWER
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 103980
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853751716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iggy Pop, The Stooges
Альбом (сингл)
RAW POWER
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Search And Destroy, Gimme Danger, Your Pretty Face Is Going To Hell (Originally Titled "Hard To Beat"), Penetration, Raw Power, I Need Somebody, Shake Appeal, Death Trip, Search And Destroy, Gimme Danger, Your Pretty Face Is Going To Hell (Originally Titled "Hard To Beat"), Penetration, Raw Power, I Need Somebody, Shake Appeal, Death Trip
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Stooges - Raw Power (0889853751716) виниловая пластинка
Track List
Remastered Original 1973 David Bowie Mix
|A1
|Search And Destroy
|A2
|Gimme Danger
|A3
|Your Pretty Face Is Going To Hell (Originally Titled "Hard To Beat")
|A4
|Penetration
|B1
|Raw Power
|B2
|I Need Somebody
|B3
|Shake Appeal
|B4
|Death Trip
Remastered 1997 Iggy Pop Mix
|C1
|Search And Destroy
|C2
|Gimme Danger
|C3
|Your Pretty Face Is Going To Hell (Originally Titled "Hard To Beat")
|C4
|Penetration
|D1
|Raw Power
|D2
|I Need Somebody
|D3
|Shake Appeal
|D4
|Death Trip
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0889853751716]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Iggy Pop, The Stooges
Альбом (сингл)
RAW POWER
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Search And Destroy, Gimme Danger, Your Pretty Face Is Going To Hell (Originally Titled "Hard To Beat"), Penetration, Raw Power, I Need Somebody, Shake Appeal, Death Trip, Search And Destroy, Gimme Danger, Your Pretty Face Is Going To Hell (Originally Titled "Hard To Beat"), Penetration, Raw Power, I Need Somebody, Shake Appeal, Death Trip
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Track List
Remastered Original 1973 David Bowie Mix
|A1
|Search And Destroy
|A2
|Gimme Danger
|A3
|Your Pretty Face Is Going To Hell (Originally Titled "Hard To Beat")
|A4
|Penetration
|B1
|Raw Power
|B2
|I Need Somebody
|B3
|Shake Appeal
|B4
|Death Trip
Remastered 1997 Iggy Pop Mix
|C1
|Search And Destroy
|C2
|Gimme Danger
|C3
|Your Pretty Face Is Going To Hell (Originally Titled "Hard To Beat")
|C4
|Penetration
|D1
|Raw Power
|D2
|I Need Somebody
|D3
|Shake Appeal
|D4
|Death Trip
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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