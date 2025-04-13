Смеситель для ванны Lemark Partner LM6541C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
360
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%9 344 руб. 11 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 103088
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
16
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
18
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
360
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х18х10
Вес, кг.
2.53
Описание товара Смеситель для ванны Lemark Partner LM6541C
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
16
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
18
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
360
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Монтаж - настенный
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Достоинства:
Комментарий:
Понравилось удобно пользоваться
Достоинства:
Комментарий:
отличный смеситель, работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель. Работает без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество за адекватную цену. "Золотая середина"
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный производитель! Остальное время покажет!
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка на высоте.Есть пакетик.
Достоинства:
Комментарий:
пользуюсь пока недолго, недостатков не заметила
Достоинства:
Комментарий:
всегда покупаю смесители LEMARK
Достоинства:
Комментарий:
Самим смесителем доволен, колпаки наверное прикреплю на герметик. Лейка, шланг и эксцентрики — в комплекте (на втором фото), но они прям эконом, и лейка без режимов, поэтому подсоединил все от душевой штанги.
Достоинства:
Комментарий:
Внешне симпатичный кран, душ работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
В целом рекомендую , денег своих стоит . По качеству отличный , протечек не было и ни чего за пол года не ломалось. С учетом того , что ребёнок когда купается бывает опирается на сам краник.
Достоинства:
Комментарий:
Приобрели на замену старому смесителю. В принципе уже знакомы с продукцией этой фирмы. Нареканий не вызывало. Удобно регулируется, подключили душевую стойку. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Это третий по счету смеситель бренда Лемарк. Один из 3-х исправно работает на кухне (7 лет), а вот в ванной спустя 7 лет эксплуатации заклинил переключатель душа. Модель была другой, и размер смесителя был больше и тяжелее, на вид более надежный. Что... Читать полностью
Достоинства:
Комментарий:
используем совсем непродолжительный период времени (меньше месяца), надеюсь, послужит подольше
Смеситель для ванны Lemark Partner LM6541C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для ванны Lemark Partner LM6541C
Достоинства:
Комментарий:
Понравилось удобно пользоваться
Достоинства:
Комментарий:
отличный смеситель, работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный смеситель. Работает без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество за адекватную цену. "Золотая середина"
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный производитель! Остальное время покажет!
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка на высоте.Есть пакетик.
Достоинства:
Комментарий:
пользуюсь пока недолго, недостатков не заметила
Достоинства:
Комментарий:
всегда покупаю смесители LEMARK
Достоинства:
Комментарий:
Самим смесителем доволен, колпаки наверное прикреплю на герметик. Лейка, шланг и эксцентрики — в комплекте (на втором фото), но они прям эконом, и лейка без режимов, поэтому подсоединил все от душевой штанги.
Достоинства:
Комментарий:
Внешне симпатичный кран, душ работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
В целом рекомендую , денег своих стоит . По качеству отличный , протечек не было и ни чего за пол года не ломалось. С учетом того , что ребёнок когда купается бывает опирается на сам краник.
Достоинства:
Комментарий:
Приобрели на замену старому смесителю. В принципе уже знакомы с продукцией этой фирмы. Нареканий не вызывало. Удобно регулируется, подключили душевую стойку. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Это третий по счету смеситель бренда Лемарк. Один из 3-х исправно работает на кухне (7 лет), а вот в ванной спустя 7 лет эксплуатации заклинил переключатель душа. Модель была другой, и размер смесителя был больше и тяжелее, на вид более надежный. Что... Читать полностью
Достоинства:
Комментарий:
используем совсем непродолжительный период времени (меньше месяца), надеюсь, послужит подольше