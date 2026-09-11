Tina Turner - Private Dancer (0825646120635) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
PRIVATE DANCER (30TH ANNIVERSARY)
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 99574
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646120635]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
PRIVATE DANCER (30TH ANNIVERSARY)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tina Turner - Private Dancer (0825646120635) виниловая пластинка
Track List
|A1
|I Might Have Been Queen
|A2
|What's Love Got to Do with It
|A3
|Show Some Respect
|A4
|I Can't Stand the Rain
|A5
|Private Dancer
|B1
|Let's Stay Together
|B2
|Better Be Good to Me
|B3
|Steel Claw
|B4
|Help!
|B5
|1984
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитKmpfsprt - Intervention (0889853047017) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитRogers - Augen Auf (0889854620615) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитИнкогнито - The Best (Gold) (4680068806200) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитИнкогнито - Самурай (Red Vinyl) (4680068806187) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 2 950 руб. 3 961 руб.738 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инстр. Анс. П/У Г. Гараняна (Clear) (4680068...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитАрия - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитНаутилус Помпилиус - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитМихаил Шуфутинский - Подмосковные Вечера (4680068805494) винилов...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитЧиж & Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293)...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитВалерий Меладзе - Best (White Vinyl) (4680068806675) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитAdriano Celentano - Il Tempo Se Ne Va – Greatest Hits (440951430...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитJoe Dassin - Salut – Greatest Hits (4409514303007) виниловая пла...
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646120635]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
PRIVATE DANCER (30TH ANNIVERSARY)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Track List
|A1
|I Might Have Been Queen
|A2
|What's Love Got to Do with It
|A3
|Show Some Respect
|A4
|I Can't Stand the Rain
|A5
|Private Dancer
|B1
|Let's Stay Together
|B2
|Better Be Good to Me
|B3
|Steel Claw
|B4
|Help!
|B5
|1984
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Tina Turner - Private Dancer (0825646120635) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Tina Turner - Private Dancer (0825646120635) виниловая пластинка