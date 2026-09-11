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Tina Turner - Private Dancer (0825646120635) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tina Turner - Private Dancer (0825646120635) виниловая пластинка

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Tina Turner - Private Dancer (0825646120635) виниловая пластинка - фото 1
Tina Turner - Private Dancer (0825646120635) виниловая пластинка - фото 2
Tina Turner - Private Dancer (0825646120635) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
PRIVATE DANCER (30TH ANNIVERSARY)
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Tina Turner - Private Dancer (0825646120635) виниловая пластинка - фото 1
  • Tina Turner - Private Dancer (0825646120635) виниловая пластинка - фото 2
  • Tina Turner - Private Dancer (0825646120635) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 99574
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646120635]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
PRIVATE DANCER (30TH ANNIVERSARY)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tina Turner - Private Dancer (0825646120635) виниловая пластинка

Track List

A1I Might Have Been Queen
A2What's Love Got to Do with It
A3Show Some Respect
A4I Can't Stand the Rain
A5Private Dancer
B1Let's Stay Together
B2Better Be Good to Me
B3Steel Claw
B4Help!
B51984

Отзывы о товаре Tina Turner - Private Dancer (0825646120635) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646120635]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
PRIVATE DANCER (30TH ANNIVERSARY)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание

Track List

A1I Might Have Been Queen
A2What's Love Got to Do with It
A3Show Some Respect
A4I Can't Stand the Rain
A5Private Dancer
B1Let's Stay Together
B2Better Be Good to Me
B3Steel Claw
B4Help!
B51984
Самовывоз
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Отзывы


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