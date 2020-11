Виниловая пластинка Muse, Black Holes and Revelations (0825646350919)

Track List





A1 Take A BowArranged By [Strings] – Matthew BellamyConductor [Strings] – Audrey RileyA2 StarlightA3 Supermassive Black HoleA4 Map Of The ProblematiqueA5 Soldier's PoemA6 InvincibleB1 AssassinB2 Exo-PoliticsB3 City Of DelusionArranged By [Strings], Conductor [Strings] – Mauro PaganiTrumpet – Marco BrioschiB4 HoodooArranged By [Strings], Conductor [Strings] – Audrey RileyB5 Knights Of CydoniaTrumpet – Marco Brioschi