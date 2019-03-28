8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Виниловая пластинка Muse, Black Holes and Revelations (0825646350919)

(2)
Артикул: 99217
Скидка до 750 рублей на пластинки!
Виниловая Пластинка Muse Black Holes And Revelations
1 350 руб. 
1 830 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 99217
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
Коллекция MUSE
filter_noneТовар входит в коллекцию MUSE
БрендWarner Music
Тип товараВиниловые пластинки
Barcode825646350919
ИсполнительMuse
Альбом (сингл)BLACK HOLES AND REVELATIONS
Тип издания12 дюймов винил. Альбом
Вес пластинки180 gram
ЛэйблWarner Music
Дата релиза10.07.2015


Track List

A1    Take A Bow
Arranged By [Strings] – Matthew Bellamy
Conductor [Strings] – Audrey Riley
A2    Starlight    
A3    Supermassive Black Hole    
A4    Map Of The Problematique    
A5    Soldier's Poem    
A6    Invincible    
B1    Assassin    
B2    Exo-Politics    
B3    City Of Delusion
Arranged By [Strings], Conductor [Strings] – Mauro Pagani
Trumpet – Marco Brioschi
B4    Hoodoo
Arranged By [Strings], Conductor [Strings] – Audrey Riley
B5    Knights Of Cydonia
Trumpet – Marco Brioschi


Теги товара: Muse.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 2 отзывов
Оставить отзыв


28.03.2019
Достоинства:
Отличная пластинка, ровная и без дефектов.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отличный сервис и обслуживание клиентов)


05.10.2018
Достоинства:
качество как всегда на высоте!!

Недостатки:
нет

Комментарий:
отличный альбом. уместился на одной пластинке. и недорогой!!!

Самовывоз невозможен
Виниловая пластинка Muse, Black Holes and Revelations (0825646350919) – стоимость товара 1350 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...