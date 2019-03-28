Виниловая пластинка Muse, Black Holes and Revelations (0825646350919)

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|Бренд
|Warner Music
|Тип товара
|Виниловые пластинки
|Barcode
|825646350919
|Исполнитель
|Muse
|Альбом (сингл)
|BLACK HOLES AND REVELATIONS
|Тип издания
|12 дюймов винил. Альбом
|Вес пластинки
|180 gram
|Лэйбл
|Warner Music
|Дата релиза
|10.07.2015
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28.03.2019
Отличная пластинка, ровная и без дефектов.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отличный сервис и обслуживание клиентов)
05.10.2018
качество как всегда на высоте!!
Недостатки:
нет
Комментарий:
отличный альбом. уместился на одной пластинке. и недорогой!!!